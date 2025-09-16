قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يشن هجوما بريا لاحتلال مدينة غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
محمد على

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي الصحفي نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي يشنّ هجوماً برياً منذ يوم الاثنين للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع.

ولم يردّ الجيش الإسرائيلي على طلب التعليق على هذه الخطوة، التي تأتي بعد أسابيع من الغارات الإسرائيلية المكثفة على المدينة.

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش الشهر الماضي بالاستيلاء على مدينة غزة، التي وصفها بأنها معقل لحركة حماس المسلحة.

ومنذ ذلك الحين، فرض الجيش حصارًا على قطاع غزة، مما تسبب في كارثة إنسانية مع دمار واسع النطاق ونزوح جماعي ونقص حاد في الغذاء والماء.

تعمل القوات الإسرائيلية على مشارف مدينة غزة منذ أسابيع، وتقترب من وسط المدينة حيث كان ما يقدر بنحو مليون فلسطيني يحتمون الشهر الماضي.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في منشور على اكس في وقت مبكر من يوم الثلاثاء: "غزة تحترق. يضرب جيشنا بقبضة من حديد البنية التحتية وجنود الجيش يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس".

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن الهجوم الصهيوني أسفر عن استشهاد أكثر من 64 ألف فلسطيني، بينما أفاد مرصد الجوع العالمي بأن جزءًا من القطاع يعاني من المجاعة. وتسيطر إسرائيل بالفعل على حوالي 75% من غزة.

