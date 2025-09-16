قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مدارس الكويت تستقبل اليوم أكثر من 520 ألف طالب وطالبة

طلاب الكويت
طلاب الكويت
محمود نوفل

 
شهد الكويت صباح اليوم عودة أكثر من 520 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية إلى مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة، على أن تلتحق بهم غداً الأربعاء مرحلة رياض الأطفال، وذلك في أجواء اتسمت بالحماس والاستعداد من قبل الهيئات التعليمية والإدارية، وسط ترحيب واسع من أولياء الأمور.

كما شهدت المدارس في مختلف المناطق انتظاماً ملحوظاً في الحضور الطلابي، من خلال تطبيق الإجراءات التنظيمية التي قامت بها وزارة التربية بمختلف قطاعاتها ومناطقها التعليمية، لضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي الجديد.

وشددت الوزارة على أن الاستعدادات كانت جيدة هذا العام لاستقبال الطلبة، حيث جرى تجهيز الفصول والمرافق المدرسية، وتوزيع أكثر من 4 ملايين كتاب مدرسي على الطلبة في جميع المناطق التعليمية، إضافة إلى توفير الكوادر الإدارية والفنية اللازمة، ما يعزز انطلاقة ناجحة للعام الدراسي 2025/2026

الكويت المدارس الحكومية رياض الأطفال وزارة التربية الكويتبة العام الدراسي الجديد

