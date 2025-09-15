قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باكستان تدعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي
مدبولي يتابع إجراءات الإصلاحات المستهدفة لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
صدمة للوافدين.. الكويت تحصر التراخيص الحرة بأيدي مواطنيها فقط

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قرارًا وزاريًا جديدًا ينظم أنشطة الأعمال الحرة في الكويت، والتي عرّفها بأنها الأنشطة التجارية التي يزاولها أصحابها دون الحاجة إلى وجود محل أو مكتب خاص. وشمل القرار تحديد 120 نشاطًا ضمن هذا الإطار.

وبحسب القرار – الذي نقلته صحيفة القبس الكويتية – فإن ممارسة هذه الأعمال الحرة ستكون حصرًا على المواطنين الكويتيين، مع منع الوافدين والخليجيين من مزاولتها بصفة مؤسس أو شريك أو مدير. 

كما تم تعديل مدة ترخيص مزاولة الأنشطة الحرة لتصبح 4 سنوات بدلاً من سنة واحدة.

واشترطت الوزارة أن يكون طالب الترخيص شركة شخص واحد، على أن يكون المؤسس والمدير شخصًا طبيعيًا كويتي الجنسية، كامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رُدّ إليه اعتباره. 

كما حدّد القرار سن المتقدم بألا يقل عن 21 عامًا، مع استثناء من حصل على إذن قضائي لمزاولة التجارة.

ومن بين الضوابط الأخرى: تحديد موطن مختار أو صندوق بريد أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والحصول على موافقة مالك العقار إذا كان الموطن المختار مسكنًا خاصًا، والتعهد بعدم التعامل مع المواد الضارة بالصحة أو البيئة.

كما أتاح القرار إضافة أكثر من نشاط على الترخيص شريطة أن تكون من الأنشطة الحرة ذات الصلة أو المكملة. وأوضح أن إصدار التراخيص يتم عبر إدارة النافذة الواحدة أو من خلال تطبيقات "سهل" و"سهل بزنس"، أو أي وسيلة تعتمد لاحقًا بقرار من الوزير.

وألزم القرار أصحاب التراخيص بذكر رقم السجل التجاري في جميع المراسلات والمعاملات الرسمية، والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني فقط. 

كما خوّل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية في الوزارة صلاحية إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من أنشطة الأعمال الحرة، بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة.

