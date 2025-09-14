قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابات واعتقالات.. اضطرابات في لندن خلال مظاهرة لليمين المتطرف ضد المهاجرين
تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. متى ينتهي فصل الصيف رسميا؟
كامل الوزير: ندعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الموانئ المصرية ومشروعات النقل
لأول مرة.. تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بالتعليم الفني
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دُعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ممرضة مصرية تنقذ مسنًا في الكويت بعد توقف قلبه وسط ذهول الحاضرين.. فيديو

صورة للممرضة المصرية وهي تنقذ مسنا بالكويت
صورة للممرضة المصرية وهي تنقذ مسنا بالكويت
هاجر ابراهيم

في موقف إنساني بطولي، نجحت الممرضة المصرية صفاء رحمو، المقيمة في الكويت، في إنقاذ حياة رجل مسن بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في القلب داخل أحد الأسواق التجارية، وذلك في وقت ظن فيه المتواجدون أنه فارق الحياة.

وروت رحمو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، تفاصيل الواقعة التي أثارت إعجابًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها كانت تتواجد داخل السوق حين سمعت أصواتًا مرتفعة تردد عبارة "إنا لله وإنا إليه راجعون"، ما دفعها للهرع إلى مصدر الصوت.

وأضافت: "فوجئت برجل مسن ملقى على الأرض، لا يتحرك ولا يتنفس، بينما كان الجميع في حالة صدمة ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منه. على الفور قمت بقياس النبض في يده ورقبته، فلم أجد شيئًا، فبدأت في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) بشكل متواصل حتى استعاد وعيه".

وأوضحت رحمو أنها حرصت على وضع الرجل في وضعية آمنة على جانبه لتفادي حدوث اختناق، ثم طالبت المحيطين بإحضار شيء لإسناد ظهره حتى وصول طاقم الإسعاف الذي نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وأكدت الممرضة المصرية أن ما قامت به يندرج ضمن واجبها المهني والإنساني، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها لإنقاذ حياة شخص خارج نطاق عملها، حيث سبق لها المشاركة في عملية إنعاش مماثلة لسيدة داخل العمارة التي تسكنها، بالتعاون مع طبيب قلب كان متواجدًا بالمصادفة.

وفي ختام حديثها، وجهت صفاء رحمو رسالة توعية للمواطنين، داعية إلى ضرورة تعلم مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، مؤكدة أن هذه المهارات قد تُحدث فارقًا بين الحياة والموت في الحالات الطارئة.

وتابعت صفاء حاتم :"  قمت بقياس النبض للمسن وحاولت أن أقوم بإنعاشه وقمت بإجراءات لإنعاش القلب ".

وأكملت صفاء حاتم :" بعد عدة محاولات استجاب المسن لي عادت عضلة القلب للعمل ".

وتابعت صفاء حاتم :" كان كل همي إني اقدر أنعش الرجل مرة أخرى كي تعود عضلة القلب للعمل مجددا ". 
 

