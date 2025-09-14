ممرضة مصرية تنقذ مسنًا في الكويت بعد توقف قلبه وسط ذهول الحاضرين.. فيديو

في موقف إنساني بطولي، نجحت الممرضة المصرية صفاء رحمو، المقيمة في الكويت، في إنقاذ حياة رجل مسن بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في القلب داخل أحد الأسواق التجارية، وذلك في وقت ظن فيه المتواجدون أنه فارق الحياة.

وروت رحمو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، تفاصيل الواقعة التي أثارت إعجابًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها كانت تتواجد داخل السوق حين سمعت أصواتًا مرتفعة تردد عبارة "إنا لله وإنا إليه راجعون"، ما دفعها للهرع إلى مصدر الصوت.

وأضافت: "فوجئت برجل مسن ملقى على الأرض، لا يتحرك ولا يتنفس، بينما كان الجميع في حالة صدمة ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منه. على الفور قمت بقياس النبض في يده ورقبته، فلم أجد شيئًا، فبدأت في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) بشكل متواصل حتى استعاد وعيه".

وأوضحت رحمو أنها حرصت على وضع الرجل في وضعية آمنة على جانبه لتفادي حدوث اختناق، ثم طالبت المحيطين بإحضار شيء لإسناد ظهره حتى وصول طاقم الإسعاف الذي نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وأكدت الممرضة المصرية أن ما قامت به يندرج ضمن واجبها المهني والإنساني، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها لإنقاذ حياة شخص خارج نطاق عملها، حيث سبق لها المشاركة في عملية إنعاش مماثلة لسيدة داخل العمارة التي تسكنها، بالتعاون مع طبيب قلب كان متواجدًا بالمصادفة.

وفي ختام حديثها، وجهت صفاء رحمو رسالة توعية للمواطنين، داعية إلى ضرورة تعلم مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، مؤكدة أن هذه المهارات قد تُحدث فارقًا بين الحياة والموت في الحالات الطارئة.

