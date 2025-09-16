روبيو: من المرجح حدوث لقاء بين ترامب و زيلينسكي الأسبوع المقبل

صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي على الأرجح بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل، ولا يزال يأمل في التوسط في اتفاق سلام يشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح روبيو للصحفيين في إسرائيل بأن ترامب أجرى "عدة اتصالات هاتفية مع بوتين، واجتماعات عدة مع زيلينسكي، بما في ذلك على الأرجح لقاء آخر الأسبوع المقبل في نيويورك"، حيث يجتمع القادة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبه، حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه على التوقف عن شراء النفط الروسي وعدم "البحث عن أعذار" لتجنب العقوبات.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لن تلتزم بالعقوبات إلا عندما يوافق جميع أعضاء الناتو عليها.

وكتب زيلينسكي على موقع إكس: "أحث جميع الشركاء - أوروبا والولايات المتحدة ومجموعة السبع ومجموعة العشرين - على التوقف عن البحث عن أعذار لعدم فرض عقوبات". وأضاف:"من الضروري تقليل استهلاك النفط الروسي، وهذا سيقلل بالتأكيد من قدرة روسيا على القتال. يمكننا سماع موقف الولايات المتحدة، ويجب أن يسمع هذا الموقف كل من لا يزال يختار الإمدادات من روسيا بدلاً من شركاء آخرين".