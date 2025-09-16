ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حالا استخدام الأسرى دروعًا بشرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حركة "حماس" ستواجه "مشكلة كبرى" إذا ثبت استخدامها للاسرى الإسرائيليين كدروع بشرية في مواجهة الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن بلاده تتابع عن كثب ملف الاسرى، مشددًا على أن أي محاولة من جانب حماس لاستغلال المدنيين المحتجزين لديها ستؤدي إلى "ردود فعل غير مسبوقة".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن تواصل اتصالاتها مع أطراف إقليمية ودولية من أجل الإفراج عن الأسرى، معتبرا أن "الوقت يضيق أمام التوصل إلى اتفاق" بشأن هذه القضية.

يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل مدينة غزة، حيث تشهد المنطقة قصفًا مكثفًا ونزوحًا متزايدًا للسكان، إلى جانب ضغوط دولية متنامية لوقف إطلاق النار.

كانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد زعمت أن حماس نقلت عددًا من الأسرى إلى مواقع مكشوفة لاستخدامهم كدروع بشرية، وهو ما نفت الحركة مرارًا، معتبرة أن هذه المزاعم "دعاية إسرائيلية تهدف لتبرير جرائم الحرب ضد المدنيين في القطاع".

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تمثل رسالة دعم جديدة لإسرائيل، لكنها في الوقت نفسه تزيد من تعقيد المفاوضات الجارية عبر وسطاء إقليميين، وعلى رأسهم مصر وقطر.