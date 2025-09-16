قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حالا استخدام الأسرى دروعًا بشرية
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
غزة تحترق.. إسرائيل تعلن بدء الهجوم البري على القطاع
خسائر بـ80 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لحريق مجمع صناعي بالغربية
الفرصة الأخيرة.. هل يقترب محمود بنتايج من عملاق فرنسا؟
رئيس الوزراء: مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آخر الأوضاع بغزة: لا وجود لعملية سلام حقيقية.. إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

غزة
غزة
محمود محسن

مازالت تمعن إسرائيل في الاستخفاف بالقانون الدولي، وبمواقف الدول العربية والإسلامية، وهو ما يدفع بالمنطقة نحو انفجار شامل لن يقتصر أثره على الفلسطينيين والعرب، بل سيمتد ليطال الإسرائيليين أنفسهم، بل والعالم بأسره إن لم يتحرك لوقف هذا المسار الكارثي.

مستشار الرئيس الفلسطيني: لا وجود لعملية سلام حقيقية.. وإسرائيل تقود المنطقة نحو الدمار الشامل

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن الحديث عن "عملية سلام" أصبح عبثيا، في ظل السياسات الإسرائيلية الحالية التي تسعى إلى تدمير كل فرص الحل العادل والشامل، وتتجاهل قرارات القمم العربية والإسلامية، وحتى المبادرات الدولية.

وشدد الهباش خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، على أن ما تقوم به إسرائيل من تدمير ممنهج لما تبقى من البنية التحتية واستهداف للمدنيين، لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة لفرض تهجير جماعي للفلسطينيين، وإفراغ القطاع من سكانه، مشيرا إلى أن التصريحات الإسرائيلية حول "إسرائيل الكبرى" تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال، والتي تتجسد على الأرض عبر سياسة الأرض المحروقة، لافتا إلى أن أكثر من مليوني إنسان في غزة باتوا يواجهون الموت في كل لحظة، واصفاً ما يجري بأنه "مجزرة مكتملة الأركان" ترتكب أمام أنظار العالم.

وأضاف الهباش أن صمت المجتمع الدولي يُعتبر شراكة غير مباشرة في الجريمة، محذراً من أن هذا السكوت سيؤدي إلى ترسيخ ثقافة التوحش والقتل حتى في عقول الأطفال حول العالم، "إن لم يتحرك العالم الآن، فإن القيم الإنسانية كلها ستكون في خطر، وسنشهد مستقبلاً قاتماً تسوده الكراهية والعنف، ولن ينجو منه أحد".

باحثة بالمكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

أكدت ميرنا عمار، الباحثة في المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية تُعد سابقة من نوعها منذ عامين من العدوان المتواصل على قطاع غزة، موضحة أن ما كشفته اللجنة يستند إلى معايير قانونية واضحة تستوفي شروط جريمة الإبادة الجماعية حسب المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة، مشيرة إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال تُعرّف هذه الجريمة، مما يجعل هذه النتائج أساساً قانونياً يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الاعتماد عليه في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين والدولة ككيان.

وأوضحت عمار خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المرصد الأورومتوسطي يتابع عن كثب ما يجري على الأرض من خلال باحثين ميدانيين داخل غزة، وهم شهود عيان يعملون على توثيق يومي للجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك القصف، التهجير القسري، والحصار المستمر، وتحدثت عن خطورة استخدام الجيش الإسرائيلي لآليات عسكرية مفخخة تُدار عن بُعد داخل الأحياء السكنية، ما يُعد سلوكاً ممنهجاً لإحداث دمار واسع في البنية التحتية وتهديد حياة المدنيين.

وأشارت الباحثة إلى أن المرصد مستمر في إعداد تقارير مفصلة وتقديمها للجهات الدولية المختصة، مؤكدة أن التحقيقات والصور والتصريحات الرسمية للمسؤولين الإسرائيليين تُعتبر دليلاً دامغاً على نية الإبادة الجماعية، مشددة على أن كل مسؤول إسرائيلي يُعد شريكا في هذه الجرائم، سواء كان سياسياً أو دبلوماسياً، في ظل التحريض العلني على العنف ضد الفلسطينيين.

محمود الهباش الرئيس الفلسطيني فلسطين القمم العربية السياسات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

ترشيحاتنا

يسرا

يسرا تبهر جمهورها بصورة تجمع بين الحاضر والشباب بالذكاء الاصطناعي

مهرجان الجونة السينمائي

المغرب ضيف شرف سوق مهرجان الجونة السينمائي

زينب العبد

من جديد مع ميمي جمال.. زينب العبد تكشف ملامح دورها في لينك

بالصور

الشرقية.. منع الصيد الجائر بالكهرباء بالمجاري المائية ومصايد الأسماك

صيد
صيد
صيد

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة.. إشارة خفية ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| عودة هوندا بريلود للحياة.. و3 شركات توقف طرح سياراتها الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة الحواوشي الإسكندراني الأصلي في البيت

طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت
طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت
طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد