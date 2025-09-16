82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بسقوط 82 شهيدًا خلال الغارات الجوية الإسرائيلية، بينهم 72 شهيدًا في مدينة غزة وحدها، في تصعيد عسكري واسع النطاق.

ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت أحياء سكنية ومناطق مكتظة بالسكان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من المدنيين بين قتيل وجريح، في ظل تزايد حجم الدمار والدماء في القطاع.

نداءات دولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين

تزامنًا مع تصاعد العنف، صدرت المجتمع الدولي دعوات متكررة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الطبية والإنسانية في غزة، التي تواجه أزمة إنسانية متفاقمة.