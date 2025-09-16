الاحتلال الإسرائيلي يقصف البوابة الشرقية لمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم البوابة الشرقية لمجمع الشفاء الطبي، الواقع غرب مدينة غزة، في تطور خطير يُعد استهدافًا مباشرًا لأكبر منشأة طبية في القطاع.

تهديد لحياة المرضى والطواقم الطبية

ويُعد مجمع الشفاء الطبي الملاذ الأخير لآلاف الجرحى والمرضى في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية بغزة، حيث يُخشى أن يؤدي القصف إلى تعطيل الخدمات الطبية الحيوية، ويعرض حياة الطواقم الطبية والمرضى للخطر المباشر.

إدانة متوقعة ودعوات لحماية المنشآت الإنسانية

ومن المتوقع أن تثير هذه الحادثة موجة إدانة دولية، وسط دعوات متزايدة لتوفير الحماية العاجلة للمستشفيات والمنشآت الطبية في غزة، التي تواجه استهدافًا متكررًا منذ بداية العدوان، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.