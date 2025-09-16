قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة الإخبارية: توغل بري واسع في غزة وسط انقسام سياسي داخل إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عملية عسكرية موسّعة في مدينة غزة، بمشاركة الفرق 162، و36، و98، ضمن ما يعرف بعملية "مركبات جدعون 2".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – خلال جلسة محاكمته في قضايا الفساد – أن العملية تتضمن توغلاً بريًا متسارعًا تدعمه غارات جوية كثيفة، إذ نفذ سلاح الجو أكثر من 850 غارة خلال الأسبوع الماضي، في إطار مسعى لتوسيع رقعة السيطرة داخل المدينة.

انقسام داخلي ومعارضة لتوسيع الحرب

أوضحت أبو شمسية أن الساحة السياسية الإسرائيلية تشهد انقسامًا متصاعدًا، حيث عبّر عدد من قادة المعارضة عن رفضهم لتوسيع الحرب في غزة، ليس بدافع إنساني، وإنما خشية على حياة المحتجزين الإسرائيليين داخل القطاع.
وفي تطور لافت، نظمت عائلات المحتجزين اعتصامًا أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس، متهمين حكومته بتقويض فرص الإفراج عن أبنائهم، والسعي لتحقيق مكاسب سياسية على حساب أرواحهم. كما دعوا إلى وقف العملية العسكرية والعودة إلى مسار التفاوض.

و ذكرت أبو شمسية أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود ما بين 2000 و2500 مقاتل من حركة حماس داخل مدينة غزة، ما يزيد من تعقيد المهمة العسكرية.
وأشارت إلى أن  750 ألف شخص نزحوا من المدينة حتى الآن، أي أقل من 40% من سكانها، ما يجعل من الصعب تنفيذ الخطة العسكرية بشكل كامل، خاصة في ظل وجود المدنيين بكثافة في مناطق العمليات.

دانا أبو شمسية القاهرة الإخبارية القدس المحتلة جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

ترشيحاتنا

الحزام الناري

مرض فيروسي يصيب الأعصاب والجلد.. أسباب وأعراض الحزام الناري

عجوة بالبيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العجوة بالبيض؟

الابراج

5 أبراج تحب المذاكرة ومتفوقين دراسيا منذ الصغر.. هل أنت منهم؟

بالصور

لعشاق رام.. عودة السيارة الأسطورية متوسطة الحجم في هذا الموعد

رام
رام
رام

ظهور أول صورة حقيقية لـ كرتونة آيفون 17 الجديد

آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد

كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة

كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة
كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة
كثرة التبول ليلًا.. إشارة خفية لأمراض قاتلة

3 شركات كبرى تعلن توقف مبيعات السيارات الكهربائية فجأة.. ماذا حدث؟

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد