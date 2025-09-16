القاهرة الإخبارية: توغل بري واسع في غزة وسط انقسام سياسي داخل إسرائيل

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عملية عسكرية موسّعة في مدينة غزة، بمشاركة الفرق 162، و36، و98، ضمن ما يعرف بعملية "مركبات جدعون 2".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – خلال جلسة محاكمته في قضايا الفساد – أن العملية تتضمن توغلاً بريًا متسارعًا تدعمه غارات جوية كثيفة، إذ نفذ سلاح الجو أكثر من 850 غارة خلال الأسبوع الماضي، في إطار مسعى لتوسيع رقعة السيطرة داخل المدينة.

انقسام داخلي ومعارضة لتوسيع الحرب

أوضحت أبو شمسية أن الساحة السياسية الإسرائيلية تشهد انقسامًا متصاعدًا، حيث عبّر عدد من قادة المعارضة عن رفضهم لتوسيع الحرب في غزة، ليس بدافع إنساني، وإنما خشية على حياة المحتجزين الإسرائيليين داخل القطاع.

وفي تطور لافت، نظمت عائلات المحتجزين اعتصامًا أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس، متهمين حكومته بتقويض فرص الإفراج عن أبنائهم، والسعي لتحقيق مكاسب سياسية على حساب أرواحهم. كما دعوا إلى وقف العملية العسكرية والعودة إلى مسار التفاوض.

و ذكرت أبو شمسية أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود ما بين 2000 و2500 مقاتل من حركة حماس داخل مدينة غزة، ما يزيد من تعقيد المهمة العسكرية.

وأشارت إلى أن 750 ألف شخص نزحوا من المدينة حتى الآن، أي أقل من 40% من سكانها، ما يجعل من الصعب تنفيذ الخطة العسكرية بشكل كامل، خاصة في ظل وجود المدنيين بكثافة في مناطق العمليات.