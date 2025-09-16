مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لا مناطق آمنة في غزة.. ويجب وقف القتل الإسرائيلي الممنهج

أكد ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الفلسطينيين في غزة "لا يمكنهم تحمّل المزيد من القصف والغزو البري"، مشيرًا إلى أن الهجمات الأخيرة طالت الأحياء الشمالية الغربية التي لجأ إليها آلاف المدنيين هربًا من القصف في مناطق أخرى.

وقال الخيطان، في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المفوضية تجدد بشكل دائم رسائلها العلنية والخاصة إلى الجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب، محملاً إسرائيل مسؤولية أساسية باعتبارها قوة احتلال، كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى استخدام نفوذها للضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي.

ودعا إلى وقف فوري للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدًا أن "القتل العشوائي والتدمير الممنهج يجب أن يتوقف".

وحذّر الخيطان من غياب أي مناطق آمنة داخل القطاع، لافتًا إلى أن "الملاجئ التي قُدمت كأماكن آمنة تعرضت للقصف سابقًا، وحتى خيام النازحين لم تسلم من الاستهداف"، موضحًا أن مناطق الجنوب مكتظة وتعاني نقصًا في الخدمات الأساسية، فيما يواجه النازحون أعباء مالية كبيرة، إذ تصل تكلفة الخيمة الواحدة إلى نحو ألف دولار، في ظل استغلال بعض الأطراف لحالة الفوضى وارتفاع أسعار النقل والمواد الغذائية.

وأشار إلى أن مدينة غزة ما زال يسكنها مئات الآلاف، رغم استمرار القصف العنيف ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق، معتبرًا أن أوامر الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي قد ترقى إلى "التطهير العرقي"، مؤكدًا أن القانون الدولي يضمن حق المدنيين في البقاء وعدم إجبارهم على النزوح القسري.