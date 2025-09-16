قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقوبات أوربية جديدة على إسرائيل| تحول سياسي ورسالة إنسانية تعمّق عزلتها الدولية.. خبير يعلق

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
أحمد العيسوي

في ظل تصاعد الغضب الدولي إزاء الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، اتخذت المفوضية الأوروبية خطوة جديدة قد تُشكل منعطفًا في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. فقد أعلنت عن حزمة عقوبات تشمل وزراء إسرائيليين متطرفين ومستوطِنين متورطين في أعمال عنف، إلى جانب تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة التجارية بين الجانبين. ورغم أن هذه الخطوة تبدو محدودة من حيث تأثيرها الاقتصادي المباشر، إلا أنها تحمل رسائل سياسية قوية قد تعيد تشكيل المشهد الإقليمي والدولي.

دلالات سياسية واضحة

يؤكد اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن العقوبات الأوروبية تمثل رسالة سياسية قوية تعكس تحوّلًا ملحوظًا في موقف الاتحاد الأوروبي. فبعد سنوات من الاكتفاء ببيانات التنديد أو اتخاذ مواقف مترددة، بات الاتحاد يبعث بإشارة واضحة إلى أن سياسات إسرائيل تجاه غزة، خاصة استخدام الحصار والمجاعة كسلاح، لم تعد مقبولة أو قابلة للتجاهل.

البعد الاقتصادي والرمزي

من الناحية الاقتصادية، يشير السيد إلى أن تعليق بعض جوانب اتفاقية الشراكة التجارية لن يؤدي إلى أضرار واسعة في الاقتصاد الإسرائيلي. لكنه يحمل قيمة رمزية كبيرة، إذ يفتح الباب أمام إجراءات أكثر صرامة مستقبلًا، حال استمرار إسرائيل في ممارساتها العدوانية. أما بالنسبة للوزراء والمستوطنين المستهدفين، فالعقوبات ستقيد تحركاتهم على الساحة الدولية وتعمّق من عزلتهم السياسية والدبلوماسية.

ضغط داخلي أوروبي

القرار الأوروبي يعكس أيضًا استجابة مباشرة للضغوط الداخلية، حيث تتزايد مشاهد المأساة الإنسانية في غزة وتثير صدمة في الشارع الأوروبي. تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي، حين وصفت سياسة "المجاعة كسلاح حرب"، جاءت لتؤكد أن البعد الإنساني أصبح حاضرًا بقوة في صياغة القرارات الأوروبية تجاه إسرائيل.

انعكاسات إقليمية ودولية

ويرى الخبير الاستراتيجي أن هذه العقوبات، وإن كانت محدودة، قد تدفع أطرافًا دولية أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، مما يعني توسيع دائرة العزلة السياسية على إسرائيل. كما أنها تمنح زخمًا جديدًا للتحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية، التي تسعى لوقف العدوان وفتح مسارات تفاوضية أكثر جدية لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

 

لا يمكن النظر إلى العقوبات الأوروبية الجديدة باعتبارها مجرد إجراء إداري، بل هي خطوة سياسية تحمل رسائل بعيدة المدى. فهي تعكس مراجعة أوروبية متنامية للعلاقة مع إسرائيل في ضوء الجرائم الإنسانية المتفاقمة في غزة. وإذا كانت هذه العقوبات محدودة في تأثيرها المباشر، فإنها قد تشكّل بداية لمسار أكثر صرامة، خصوصًا إذا استمرت إسرائيل في تجاهل القانون الدولي وتعميق الكارثة الإنسانية.

