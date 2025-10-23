قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء أول أيام جمادى الأول لطلب الرزق وخيري الدنيا والآخرة
ترامب: حان الوقت لفرض عقوبات على روسيا وآمل ألا تستمر طويلاً
ننشر نص بيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي
بعد تصريحات أرض أكتوبر.. الزمالك يشكو أسامة حسني للمجلس الأعلى للإعلام
عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا
مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة بانفجار أنبوب غاز غربي بغداد
وسط تصاعد الحرب الأوكرانية.. ترامب يعلن إلغاء اجتماعه مع بوتين في بودابست
أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 23 أكتوبر أمام الجنيه
4 عبادات تعادل أجر قيام الليل.. لا تفوتها بعد الآن
بالأسلحة البيضاء.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية
حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف في واقعة طفل الإسماعيلية.. تفاصيل
بايدو تختبر سيارات أجرة ذاتية القيادة في سويسرا خلال ديسمبر

بايدو تختبر سيارات أجرة ذاتية القيادة
بايدو تختبر سيارات أجرة ذاتية القيادة
كريم عاطف

تعتزم شركة بايدو الصينية، المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بدء اختبارات تجريبية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في سويسرا خلال ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع شركة النقل العام السويسرية «بوست باص»، التابعة لمجموعة البريد السويسري والمسؤولة عن تشغيل شبكة الحافلات العامة في البلاد.

وذكرت بايدو في بيان رسمي أن هذه التجارب ستجرى مبدئيا في ثلاث كانتونات بشرق سويسرا، وتهدف إلى استكشاف إمكانيات تقديم خدمات النقل الذكي عند الطلب ومشاركة الرحلات باستخدام أسطول من المركبات الذاتية القيادة، ومن المتوقع أن تتاح هذه الخدمة للجمهور عبر تطبيق مخصص للحجز بحلول الربع الأول من عام 2027.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تسارع المنافسة بين الشركات الصينية على تطوير تقنيات القيادة الذاتية، حيث أعلنت «بوني.إيه آي» مؤخرا عن شراكة مع مجموعة «ستيلانتيس» لاختبار مركبات ذاتية القيادة في أوروبا.

وتستثمر كبرى شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات الصينية مليارات الدولارات في هذا القطاع، حيث بدأت بالفعل خدمات سيارات الأجرة الآلية بالعمل في مناطق مختارة داخل الصين، وتسعى تلك الشركات إلى توسيع وجودها عالميا، في ظل احتدام المنافسة المحلية.

وفي إطار خطط التوسع الدولي، أعلنت «بايدو» أنها تخطط لإطلاق خدمات سيارات أجرة ذاتية القيادة في ألمانيا والمملكة المتحدة عبر تطبيق «ليفت» عام 2026، كما سبق لها توقيع اتفاقيات تعاون مع «أوبر» لتوفير خدمات مماثلة في بعض دول آسيا والشرق الأوسط.

