ضبط مخالفات تموينية في حملة مكبرة بالقليوبية

شنت عدد من الإدارات التموينية في نطاق محافظة القليوبية حملات أسفرت عن تحرير 58 مخالفة تموينية متنوعة بالمخابز والأنشطة التجارية.



وأسفرت الحملات عن ضبط مخالفات بالمخابز شملت: إنتاج خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان صالح للاستخدام، عدم نظافة أدوات العجن، التصرف في 3 شكائر دقيق بلدي مدعم، عدم إعطاء بون الصرف، وعدم وجود سجل زيارات أو قائمة تشغيل.



كما تم ضبط مخالفات للبدالين التموينيين والأنشطة التجارية منها: تجميع 22 باكتة سكر تمويني بكل باكتة 20 كيس وزن 1 كجم، و29 كرتونة زيت بكل كرتونة 12 زجاجة 800 مللي، وغلق في مواعيد العمل الرسمية دون إذن، وعدم وجود لوحة تشغيل، والبيع بأزيد من السعر الرسمي في أحد مستودعات البوتاجاز، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار.

تكثيف الحملات

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية ماضية في تنفيذ حملاتها النوعية لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب أو غش تجاري، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تضر بالاقتصاد الوطني، مع دعم الكيانات الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة.



ودعت المديرية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات داخل المخابز أو المحال التجارية، دعمًا لاستمرار الرقابة وحماية حقوق المستهلك.



وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات تجارية غير مشروعة.