قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
انفجار شاحنة وقود في نيجيريا يسقط 71 ضحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة فولبرايت.. ويؤكد على تعزيز برامج دعم الباحثين المصريين وتوسيع فرص الابتكار

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

ترأّس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، بحضور الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، وإما مارود، الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية، وشون جونز، خبير مشاريع التطوير والتنمية وأستاذ بالجامعة الأمريكية، وفريق عمل الهيئة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور أيمن عاشور بأعضاء المجلس، موجهًا الشكر للدكتور مصطفى رفعت والدكتور أيمن فريد على جهودهما في دعم التعاون العلمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة، كما رحب بالأعضاء الجدد وبفريق العمل برئاسة الدكتورة ماجي نصيف.

وأكد الوزير أهمية العمل على تطوير برامج جديدة لدعم الباحثين المصريين وتوفير الفرص التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال، مشددًا على ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب، وبخاصة في الأقاليم، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في مجالات التنمية البشرية والمعرفة والابتكار.

واستعرضت الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي للهيئة، تقريرًا حول نتائج منح فولبرايت لطلبة الدراسات العليا والأساتذة والمهنيين من البلدين، مشيرة إلى تحقيق الهيئة لعدد من النجاحات غير المسبوقة، من بينها تخريج أول باحثة من برنامج الإشراف المشترك للدكتوراه من جامعة أسيوط، وأول خريجة من جامعة الوادي الجديد، وأول طالبة تسافر على برنامج ماجستير إدارة الأعمال للقيادات الجامعية من جامعة عين شمس.

كما تناول العرض البرامج التي تنفذها الهيئة لاستضافة الخبراء والأساتذة الأمريكيين بالجامعات والوزارات المصرية في مجالات الأحياء المائية، وهندسة الاتصالات اللاسلكية، وإدارة الأعمال، والطب، والصحة العامة، والفنون، وصناعة السينما، ودراسات الإعاقة، إلى جانب نشاط الهيئة مع رابطة خريجي فولبرايت في محافظات أسيوط والمنصورة وبورسعيد والإسكندرية.

وتقدم فريق الهيئة بطلب موافقة مجلس الإدارة على منح فولبرايت لبرامج الماجستير، وجمع المادة العلمية للدكتوراه، ومنح الفنون والدراسات الإسلامية، وبرامج مدرسي اللغة الإنجليزية، فضلًا عن زمالة هيوبرت هامفري المخصصة لقيادات الهيئات الحكومية، إلى جانب مشروعات التعاون بين الخبراء الأمريكيين والجامعات والوزارات والهيئات الحكومية المصرية.

كما تضمنت خطة الهيئة تنظيم عدد من المؤتمرات والفعاليات لعرض إنجازات خريجي فولبرايت والخبراء الأمريكيين، وخلق فرص لتبادل الأفكار والخبرات مع نظرائهم المصريين.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالفرص الجديدة والمتنوعة التي تقدمها هيئة فولبرايت في المجالات ذات الأولوية الوطنية، مؤكدًا دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع مجالات التعاون الدولي في التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تمكين الشباب وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

هيلاري كلينتون وترامب

ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف موقف الزمالك من عودة طارق حامد

محمود أشرف حلمي

اتحاد تنس الطاولة للجنة القيم: محمود أشرف حلمي تأهل وصيفا لشمال أفريقيا

مدرب الاهلي

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا بشأن مدرب الأهلي الجديد

بالصور

فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام

ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز
القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز
القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن
في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن
في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد