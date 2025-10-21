قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
زرافة تستحم في نهر النيل؟.. الحقيقة الكاملة وراء الفيديو المنتشر
رقم الألف.. هل يحسم كريستيانو رونالدو أعظم صراع في تاريخ كرة القدم؟
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
تفاصيل جديدة.. منصة صيد تثير قلق الأجهزة الأمنية قبل وصول ترامب
وزير التعليم العالى: نسعى لتحويل الجامعة الفرنسية لمؤسسة أكاديمية وبحثية متميزة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
نهلة الشربينى

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة الأهلية الفرنسية في مصر UFE والوكالة الفرنسية للتنمية، لمتابعة آخر المستجدّات والتطورات الخاصة بمشروع الحرم الجامعي الجديد للجامعة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير عمق علاقات التعاون والصداقة التي تربط بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات المشتركة، ومنها التعليم العالي والبحث العلمي، التي شهدت زخماً كبيراً خلال الفترة الماضية من خلال العديد من الفعاليات والملتقيات العلمية المشتركة، والتي تُوِّجت بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون.

وأشار إلى أن مشروع الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر يحظى بدعمٍ كبيرٍ وشامل من الدولة المصرية، حيث يُخطَّط له أن يتحوّل إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية متميزة تمثل نموذجًا للجامعات الذكية من الجيل الجديد.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الحرص على تنفيذ المشروع بأفضل صورة تعكس حجم العلاقات المتبادَلة بين الطرفين، انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تقديم كل أوجه الدعم للجامعة، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية في البلدين، ويُعدّ نموذجًا متميزًا للتعاون الأكاديمي الدولي بين مصر وفرنسا.

واستعرض الاجتماع سير الأعمال الإنشائية بالحرم الجديد، وما تمّ من خطوات فعلية على أرض الواقع، واستمع الوزير إلى تقرير تفصيلي حول معدّلات التنفيذ، كما بحث الجانبان آليات دعم المشروع.

ويهدف المشروع إلى تحويل الجامعة إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة، تتبنّى نموذج الجامعات الذكية من الجيل الجديد، وتوفّر بيئة تعليمية متميّزة تعتمد على أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تقدير بلاده للجهود المصرية المبذولة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً التزام فرنسا بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة من خلال الجامعة الفرنسية التي تمثل جسرًا لتبادل المعرفة والخبرات ونقل التجربة التعليمية الفرنسية إلى القارة الأفريقية.

ولفت إلى حرص الجانب الفرنسي على إنجاز مشروع الحرم الجديد وتقديم الدعم اللازم له، مشيراً إلى أن الجامعة تركز على التخصصات الحديثة والبرامج البينية التي تلبي احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي.

في ختام الاجتماع، اتّفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المستمرين لدفع العمل بالمشروع الحيوي للجامعة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركزٍ إقليميٍّ رائد في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ويجسد العلاقات الثنائية القوية بين الجانبين.

شارك في الاجتماع من جانب الوزارة: الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور هاني مدكور، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو علام، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي، والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور حسين فريد، منسق المشروع بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور عاطف العوام، مستشار الوزير للشؤون المالية.

ومن الجانب الفرنسي:
الدكتورة كليمنس فيدال، ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيد ديفيد سادوليت، مستشار الشؤون الثقافية بالسفارة الفرنسية، والدكتور كريم سعيد، ملحق التعاون الأكاديمي والعلمي.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي

