التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة بالجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتور محمد حسين رفعت السركي، نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتورة رانيا عبده محمود الإمام، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة طنطا.
• الدكتور أحمد عزمي زكي عبدالعزيز، عميدًا لكلية التجارة جامعة قناة السويس.
• الدكتورة فاتن حمدي محمود علي العليمي، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس.
• الدكتور وحيد الدين طاهر عبدالعزيز حسب النبي، عميدًا لكلية الآداب جامعة جنوب الوادي.
• الدكتور عصام علي الطيب مرزوق خليفة، عميدًا لكلية التربية جامعة جنوب الوادي.
• الدكتور أحمد عبدالرحمن أحمد محمد، عميدًا لكلية العلوم جامعة الزقازيق.
• الدكتورة حنان محمد محمد ترك، عميدًا لكلية التمريض جامعة الزقازيق.
•الدكتور محمد أحمد أبوالليل محمد، عميدًا لكلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان.
• الدكتورة فاطمة رشدي محمد علي، عميدًا لكلية التمريض جامعة أسيوط.
• الدكتور أحمد محمد أحمد حسن بخيت، عميدًا لكلية الهندسة جامعة بني سويف.