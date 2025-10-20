قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: الضغط على روسيا مفتاح الحل في الحرب الأوكرانية
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
موسكو: مصر وروسيا لعبتا دورا كبيرا في دعم المقاومة الفلسطينية
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
أخبار البلد

التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة بالجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتور محمد حسين رفعت السركي، نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتورة رانيا عبده محمود الإمام، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة طنطا.
• الدكتور أحمد عزمي زكي عبدالعزيز، عميدًا لكلية التجارة جامعة قناة السويس.
• الدكتورة فاتن حمدي محمود علي العليمي، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس.
• الدكتور وحيد الدين طاهر عبدالعزيز حسب النبي، عميدًا لكلية الآداب جامعة جنوب الوادي.
• الدكتور عصام علي الطيب مرزوق خليفة، عميدًا لكلية التربية جامعة جنوب الوادي.
• الدكتور أحمد عبدالرحمن أحمد محمد، عميدًا لكلية العلوم جامعة الزقازيق.
• الدكتورة حنان محمد محمد ترك، عميدًا لكلية التمريض جامعة الزقازيق.
•الدكتور محمد أحمد أبوالليل محمد، عميدًا لكلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان.
• الدكتورة فاطمة رشدي محمد علي، عميدًا لكلية التمريض جامعة أسيوط.
• الدكتور أحمد محمد أحمد حسن بخيت، عميدًا لكلية الهندسة جامعة بني سويف.

وزير التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

