إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع محافظ قنا تطوير المنظومة الطبية لخدمة الصعيد

وزير الصحة ومحافظ قنا
وزير الصحة ومحافظ قنا
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، لبحث تسريع وتيرة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، واستكمال المشروعات الجارية، بالتعاون بين الوزارة والمحافظة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف العبء عن المواطنين.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن محافظة قنا تُعد ضمن أولويات خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية في صعيد مصر، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في خدمة محافظات الجنوب، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير خدمات علاجية متكاملة لجميع المواطنين، موضحا أن تطوير مستشفيات قنا ودشنا والتأمين الصحي، يأتي ضمن هذه الرؤية الوطنية، مع التركيز على سرعة الإنجاز لدخول هذه المشروعات في الخدمة.

وتضمن اللقاء مناقشة الانتهاء من مستشفى قنا الجديد، ومستشفى دشنا المركزي، ومبنى الطوارئ بنجع حمادي العام، والمبنى الإداري بأبوتشت المركزي، مع تطوير مستشفى التأمين الصحي، إلى جانب بحث توفير حوافز لجذب الأطباء في المناطق النائية، والتعاون مع الجامعات لسد التخصصات النادرة كجراحات المخ والأعصاب، إضافة إلى تجهيز مركز الأورام بأجهزة إضافية وتطوير مستشفى قفط التخصصي.

ناقش اللقاء إنشاء مركز إسعاف متكامل بجوار الأحوال المدنية ومجمع المواقف، ومقر منفصل لبنك الدم الإقليمي لتأمين احتياجات المستشفيات. كما تم تخصيص أراضٍ لمستشفى الوقف المركزي ضمن الخطط المالية القادمة، وطرح وحدات صحية كفرص استثمارية لإنشاء مراكز طبية جديدة ومراكز للأم والطفل، مع الانتهاء من تطوير مستشفى نقادة القديم بتمويل هيئة تنمية الصعيد.

ومن جانبه، استعرض محافظ قنا الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية، مؤكدًا أن المحافظة تسابق الزمن لاستكمالها بالشراكة مع الوزارة، وفي مقدمتها، البدء الفوري في إنشاء مستشفى قوص الجديد، لتخفيف الضغط عن مستشفى قنا العام والمستشفى الجامعي.

وعرض المحافظ مشروع إنشاء مركز متكامل للأورام بمركز أبوتشت، بالجهود الذاتية، تقديرًا لدور المجتمع في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يُعد المركز خطوة حاسمة لتقليل معاناة مرضى الأورام وتوفير رعاية متقدمة قريبة من أماكن إقامتهم، مما يخفف الأعباء المالية والنفسية عن الأسر.

نقلة نوعية في الخدمات

وثمن محافظ قنا الدعم المستمر من القيادة السياسية، والدكتور خالد عبدالغفار، مؤكدًا أن التنسيق المستمر لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات، عبر استكمال المشروعات وبدء مشروعات جديدة تلبي احتياجات المواطنين.

واختتم اللقاء بالتأكيد على إنهاء بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للسكان، وجامعة قنا لتعزيز التوعية وتنظيم الأسرة، إلى جانب إطلاق مبادرة «القرية الصحية النموذجية» كخطوة رائدة للارتقاء بالريف.

