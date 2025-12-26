كامل الوزير إلى جيبوتي لفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والنقل ودعم توسع الشركات المصرية

توجه صباح اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة، على رأس وفد رسمي يضم عددًا من رؤساء كبرى الشركات المصرية المتخصصة في مجالات البنية التحتية والمشروعات القومية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل، ودعم مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية بجمهورية جيبوتي.



ومن المقرر أن يعقد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الجيبوتيين، إلى جانب زيارة عدد من المشروعات الحيوية والموانئ، والمشاركة في توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم المشتركة، بما يسهم في إحداث دفعة قوية للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.



وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر وجيبوتي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز أوجه التعاون المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة، ودعم جهود التنمية الشاملة من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.



وأشار الوزير إلى جاهزية الشركات المصرية، التي تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة داخل مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، للمشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية بجمهورية جيبوتي، خاصة في مجالات الطرق، والنقل البحري، والسكك الحديدية، والمناطق الصناعية، بما يعكس قدرة الصناعة المصرية على التوسع الخارجي والمساهمة الفعالة في دعم التنمية الإقليمية.