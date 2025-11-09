رئيس الوزراء يشهد مؤتمر صناعة التعهيد في مصر

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل مؤتمر صناعة التعهيد،في مصر .

كما يشهد مدبولي التوقيع علي 55 عقد بين الاتصالات وشركات التعهيد بأحد فنادق الجيزة.

صناعة التعهيد في مصر

تقدم شركة التعهيد خدمات خارجية متخصصة لشركات أخرى، سواء كانت محلية أو عالمية. وتشمل هذه الخدمات مراكز الاتصال الرقمية، وتطوير البرمجيات، وصيانة البنية التحتية، والدعم الفني، والحوسبة السحابية، وحلول الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على توفير تجربة سلسة للعملاء.

تُعد مصر مركزًا جاذبًا لهذه الصناعة، حيث تستقطب استثمارات عالمية كبيرة وتضم العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال.