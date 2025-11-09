رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع

أعطى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إشارة بدء التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع "السخنة / العلمين / مطروح" في المرحلة الأولى منه في نطاق أكتوبر.

وذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، للقطار "فيلارو" ، المعروض في الساحة الخارجية للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي ضمن تفقد عدد من وسائل النقل المختلفة

وشاهد رئيس مجلس الوزراء ـ من خلال البث المباشر ـ تحرك القطار الكهربائي الإقليمي"الديسيرو" على مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع في منطقة حدائق أكتوبر، مرورا بكوبري المياه، وكوبري الفيوم، وصولاً للكيلو 143؛ لتبدأ مرحلة التشغيل التجريبي لهذا المشروع الضخم العملاق، الذي يشكل علامة فارقة في مجال النقل والمواصلات في مصر .

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يعد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر، بمشاركة المهندسين والعمال المصريين الذين يبهرون العالم يوماً بعد يوم، بما ينفذونه من مشروعات عملاقة في مختلف المجالات.

وأوضح الفريق كامل الوزير: ستغطي الشبكة أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل: المناطق الصناعية في حلوان، و15 مايو، وبرج العرب، والسادس من أكتوبر، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل: ( الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، فضلا عن خدمة المناطق الزراعية الجديدة؛ سواء الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، كما يسهم في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) ، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر.. وغيرها) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

كما يتم الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة )، بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة، كما ستسهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة، بجانب خلق محاور تنمية جديدة، والحد من التلوث البيئي، إضافة إلى أن خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع توفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة

وعقب ذلك، تفقد رئيس مجلس الوزراء أتوبيسات تم تصنيعها محليا في مصر، ويتم استخدامها من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري في إطار خطة توطين الصناعة بمصر، حيث أشار الدكتور/ عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إلى أنواع الأتوبيسات التي تشمل ( أتوبيسات سياحية " تصنيع شركة الجيوشي" - أتوبيسات فاخرة لنقل الركاب بين المحافظات تصنيع شركات " النصر للسيارات و MCV و الجيوشي" - أتوبيسات كهربائية مصنعة من شركة MCV المصرية وتعمل على الطريق الدائري ضمن مشروع BRT - ميني باصات مصنعة محليا في شركات " النصر للسيارات - الجيوشي " تعمل كوسيلة نقل ترددية ما بين محطات المونوريل ومحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والتجمعات السكانية والصناعية)

ثم توجه رئيس مجلس الوزراء ونائبه للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتفقد عربتي (قطار نوم أسباني ونادي) تم إعادة تأهيلهما وتطويرهما داخل مصنع كولواي مصر، بالتعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و"كولواي" الأسبانية، بالاضافة إلى تفقد عدد من مهمات السكك الحديدية، التي تم توطين صناعتها في مصر مثل: فلنكات السكك الحديدية الخرسانية التي تصنع محلياً، ومفاتيح السكة التي يتم تصنيعها حاليا بمصنع شركة فويست البين مصر لتكنولوجيا التحويلات، بالتعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و"فيست البين" النمساوية.

كما شاهد رئيس الوزراء مجموعة من اللنشات والوحدات البحرية مصرية الصنع والتي تم توطين صناعتها ويتم استخدامها بالموانئ البحرية المصرية.

وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لتفقد أجنحة المعرض المختلفة، التي شملت أجنحة الهيئات التابعة لوزارتي النقل والصناعة، والشركات العالمية والمحلية المشاركة.

وخلال تفقده، شاهد الدكتور مصطفى مدبولي في جناح وزارة النقل عرضا تقديميا مختصرا من رؤساء: القومية للأنفاق والقومية لسكك حديد مصر والعامة لميناء الإسكندرية حول أهم المشروعات التي تم وجار تنفيذها والفرص الاستثمارية بكل هيئة وأهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات في دعم مختلف المجالات (السياحية والصناعية والزراعية)، وأثرها على الحفاظ على البيئة وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتوفير الآلاف من فرص العمل والمساهمة في قيام الشركات المصرية المحلية في تنفيذ مشروعات بالدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى المساهمة في ارتفاع تصنيف مصر في المؤشرات والتصنيفات الدولية المختلفة، فضلا عن تنفيذ خطط شاملة لتوطين صناعة النقل.

ثم تفقد رئيس الوزراء باقي أجنحة المعرض والخاصة بالشركات العالمية التي تتعاون مع الحكومة المصرية في مجالي النقل والصناعة، وفي غضون ذلك استمع لعدد من رؤساء تلك الشركات العالمية حول أوجه التعاون مع الجانب المصري في مجال توطين مختلف الصناعات في مصر، مثل: "الستوم"، و"افيك"، و"سينمز"، وغيرها من الشركات المشاركة، بالإضافة إلى عدد من الشركات المصرية المشاركة مثل أوراسكوم ونيرك وغيرها.