القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت" كبديل حضاري وآمن

بدأت محافظة القاهرة تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، في خطوة تهدف لتطوير منظومة النقل وتقليل العشوائية في الشوارع، مع الحفاظ على مصادر دخل سائقي التوك توك.

مبادرة بديل حضاري وآمن

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المبادرة تأتي لتوفير بديل حضاري وآمن للتوك توك، الذي ينتشر بشكل عشوائي وغير مرخص، ويعاني من غياب معايير الأمان وعدم معرفة هوية سائقيه.

وأشار إلى أن السيارة "كيوت" ستكون مرخصة رسميًا كسائقة ومركبة للأجرة، مما يضمن سلامة المواطنين وخلق صورة حضارية لوسائل النقل، مع الحفاظ على حقوق السائقين من خلال استمرار مصدر رزقهم.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل أحياء الحدائق القبة، الأميرية، الزاوية الحمراء، الشرابية، الساحل، روض الفرج وشبرا، وسيتم ترخيص المركبات في مجمع تراخيص مرور السلام، كما سيتم اختيار اللون الأبيض كـ لون مميز لهذه السيارات في المنطقة الشمالية.

"كيوت" اختيارية وتسهيلات مالية للسائقين

أكد اللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، أن استبدال التوك توك بسيارة "كيوت" سيكون اختياريًا، موضحًا: "السيارة كيوت ستكون وسيلة آمنة وبديل أفضل من التوك توك".

وأشار إلى مراعاة البعد الاجتماعي للسائقين، باعتبار أن التوك توك قد يكون مصدر دخلهم الوحيد، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع البنوك وشركات التمويل والشركة الموزعة للسيارة الجديدة لتسهيل دفع قيمتها.

وأضاف أن السيارة تعمل بالغاز والبنزين ويبلغ سعرها حوالي 200 ألف جنيه، يتم خصم 10 آلاف جنيه عند استلام رخصة المركبة، مع إمكانية التقسيط بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل.

بدء التطبيق والترويج للمبادرة

أوضح طارق ماهر أن بدء تطبيق المبادرة سيكون من الأسبوع المقبل، مع تنظيم حملات ترويجية على الأرض بمشاركة الأحياء لتعريف المواطنين بالسيارات الجديدة وتشجيعهم على استخدامها، مؤكداً أن الهدف هو تقديم وسيلة نقل محترمة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على سلامتهم.