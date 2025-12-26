قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا الأوقاف و التعليم العالي والمفتي يؤدون صلاة الجمعة في بورسعيد
لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق أول مختبر حي لاستكشاف ابتكارات القمح
3 عبوات ناسفة.. شخص يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في سوريا
الشعب الجمهوري: خفض الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار
برلمانية: خفض أسعار الفائدة 1% يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد المرحلة المقبلة
في يومه العالمي.. الكمان يروي تاريخه بدار الكتب بين البحث والعزف الحي
موعد تفعيل خدمات التصديق القنصلي على المستندات والوثائق بمكاتب البريد
الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو الأسبوع المقبل.. فيديو
ظهور لافت للقاء الخميسي عبر إنستجرام
إخفاء المكانس و أقنعة كرامبوس ورمي الأحذية .. طقوس وعادات غربية بالكريسماس حول العالم
الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرودة لنهاية ديسمبر وأمطار تلطف الكريسماس
انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بالأوقاف والأزهر بـ القوصية غرب في أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت" كبديل حضاري وآمن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

بدأت محافظة القاهرة تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، في خطوة تهدف لتطوير منظومة النقل وتقليل العشوائية في الشوارع، مع الحفاظ على مصادر دخل سائقي التوك توك.

مبادرة بديل حضاري وآمن

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المبادرة تأتي لتوفير بديل حضاري وآمن للتوك توك، الذي ينتشر بشكل عشوائي وغير مرخص، ويعاني من غياب معايير الأمان وعدم معرفة هوية سائقيه.

سيارة كيوت بديلة التوكتوك

وأشار إلى أن السيارة "كيوت" ستكون مرخصة رسميًا كسائقة ومركبة للأجرة، مما يضمن سلامة المواطنين وخلق صورة حضارية لوسائل النقل، مع الحفاظ على حقوق السائقين من خلال استمرار مصدر رزقهم.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل أحياء الحدائق القبة، الأميرية، الزاوية الحمراء، الشرابية، الساحل، روض الفرج وشبرا، وسيتم ترخيص المركبات في مجمع تراخيص مرور السلام، كما سيتم اختيار اللون الأبيض كـ لون مميز لهذه السيارات في المنطقة الشمالية.

"كيوت" اختيارية وتسهيلات مالية للسائقين

أكد اللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، أن استبدال التوك توك بسيارة "كيوت" سيكون اختياريًا، موضحًا: "السيارة كيوت ستكون وسيلة آمنة وبديل أفضل من التوك توك".

وأشار إلى مراعاة البعد الاجتماعي للسائقين، باعتبار أن التوك توك قد يكون مصدر دخلهم الوحيد، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع البنوك وشركات التمويل والشركة الموزعة للسيارة الجديدة لتسهيل دفع قيمتها.

وأضاف أن السيارة تعمل بالغاز والبنزين ويبلغ سعرها حوالي 200 ألف جنيه، يتم خصم 10 آلاف جنيه عند استلام رخصة المركبة، مع إمكانية التقسيط بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل.

بدء التطبيق والترويج للمبادرة

أوضح طارق ماهر أن بدء تطبيق المبادرة سيكون من الأسبوع المقبل، مع تنظيم حملات ترويجية على الأرض بمشاركة الأحياء لتعريف المواطنين بالسيارات الجديدة وتشجيعهم على استخدامها، مؤكداً أن الهدف هو تقديم وسيلة نقل محترمة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على سلامتهم.

محافظة القاهرة التوك توك سيارات كيوت العشوائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

الزمالك

تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

احمد عادل عبد المنعم

الاتحاد يسعى لاستعارة لاعب الأهلي.. وقرار من الإسماعيلي بشأن أحمد عادل عبدالمنعم

ترشيحاتنا

أ.د/ إبراهيم الهدهد

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

موضوع خطبة الجمعة اليوم

مظاهر عناية الإسلام بالطفولة ومخاطر الألعاب الإلكترونية.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد