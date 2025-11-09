معرض النقل الذكي.. رئيس الوزراء يشاهد أول أتوبيس برمائي يصنع في مصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونائبه للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أول أتوبيس برمائي يتم الاتفاق على تصنيعه محليا في مصر، والذي من شأنه أن يسهم في خدمة المجال السياحي بمصر وذلك خلال اصطفا بالساحة الخارجية للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي لعدد من وسائل النقل التي تم تصنيع عدد كبير منها محليا، ضمن خطة الحكومة المصرية لتوطين مختلف الصناعات ومنها صناعات وسائل النقل.

استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من اللواء حسن الليثي، رئيس شركة السوبر جيت، حول الأتوبيسات المعروضة، والتي تعمل بالشركة وتصنع محليا في مصر، في إطار خطة توطين صناعة الأتوبيسات في مصر؛ حيث تم تفقد أتوبيسات من تصنيع (شركة النصر للسيارات - وأتوبيسات تصنيع mcv مصر - مان قسطور- وأتوبيسات volvo الحديثة المصنعة في مصر بغرض التصدير للخارج بواسطة شركة mcv والتي تم الاتفاق على التعاقد عليها محليا).

وشاهد رئيس الوزراء نموذجا للمدينة المرورية، التي تهدف إلى تعليم الأطفال السلوكيات السليمة عند التعامل مع الإشارات المرورية والطرق المختلفة، وذلك ضمن جهود وزارة النقل لتوعية الأجيال المختلفة من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع الطرق المختلفة.