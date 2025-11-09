التنمية المحلية: محافظات المرحلة الأولى أنهت استعدادات انتخابات مجلس النواب

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إنتهاء محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 لاستعداداتها والتي تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و 11 نوفمبر الجاري حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لتيسير العملية الانتخابية ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، وبما يضمن خروج الانتخابات في أجواء منظمة وآمنة تليق بالدولة المصرية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الانتخابات ستجرى على مرحلتين وفقًا لجدول الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تنطلق المرحلة الأولى وتشمل 14 محافظة وهي: الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح) بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، وتضم 13 محافظة وهي: القاهرة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع المحافظات وكافة الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية في المرحلتين، مؤكدة أن المحافظات أنهت تجهيز جميع مقار الانتخاب، وشكلت لجانًا للمرور الميداني للتأكد من جاهزية المدارس المستخدمة كمقار اقتراع من حيث الإنارة والنظافة ورفع الإشغالات والصيانة وتوفير كافة الخدمات اللازمة.

وشددت د.منال عوض ، على حرص الوزارة والمحافظات على توفير كل سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تجهيز أماكن انتظار مظللة ومداخل مهيأة، إلى جانب توفير مصادر احتياطية للكهرباء في حالات الطوارئ لضمان سهولة وسلاسة عملية التصويت.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة فعلت غرف عمليات ميدانية لمتابعة الوضع فى جميع المحافظات وذلك بديوان عام الوزارة، بالتنسيق مع مركز السيطرة الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية.