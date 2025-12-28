الأنبا توماس يلتقي كهنة الإيبارشيّة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد

التقى نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشيّة، وفي لقائهم الدوري، وذلك بمقر المطرانية، بمدينة السادس من أكتوبر.

أهمية التفاني في الخدمة

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، تلاه لقاء رعوي بين الأب المطران، وأبنائه الكهنة، حيث تم تبادل كلمات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.

وقدم صاحب النيافة كلمات التشجيع للكهنة، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، شاكرًا جميع مجهوداتهم المبذولة، لخدمة أبناء الإيبارشيّة، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية.