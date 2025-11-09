الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تيسير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، وتسهيل مشاركة المواطنين في الاستحقاق الدستوري، ومن بينها توفير رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أمام مقار اللجان الانتخابية.

خطوات التصويت بشكل تفصيلي

وأوضحت الهيئة أن هذا الرمز يتيح للناخبين التعرف على خطوات التصويت بشكل تفصيلي، وكذلك الإطلاع على المحظورات داخل اللجان لضمان التزام الجميع بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية والحفاظ على نزاهتها وشفافيتها.

التطبيق الإلكتروني الرسمي

وأكدت الهيئة أنه أصبح بإمكان المواطنين من خلال التطبيق الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، التعرف بسهولة على مقار لجانهم الانتخابية ومتابعة كل ما يتعلق بإجراءات التصويت، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على حرصها الدائم على تيسير العملية الانتخابية لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الهمم، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات انتخابية ميسّرة.

انتخابات مجلس النواب

ودعت الهيئة جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة هي الركيزة الأساسية لترسيخ دعائم الديمقراطية في مصر.