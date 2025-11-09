قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. إنتشار الشرطة إستعدادا لتأمين أنتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح
386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت

الانتخابات
الانتخابات
محمد البدوي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تيسير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، وتسهيل مشاركة المواطنين في الاستحقاق الدستوري، ومن بينها توفير رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أمام مقار اللجان الانتخابية.

 خطوات التصويت بشكل تفصيلي

وأوضحت الهيئة أن هذا الرمز يتيح للناخبين التعرف على خطوات التصويت بشكل تفصيلي، وكذلك الإطلاع على المحظورات داخل اللجان لضمان التزام الجميع بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية والحفاظ على نزاهتها وشفافيتها.

التطبيق الإلكتروني الرسمي

وأكدت الهيئة أنه أصبح بإمكان المواطنين من خلال التطبيق الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، التعرف بسهولة على مقار لجانهم الانتخابية ومتابعة كل ما يتعلق بإجراءات التصويت، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على حرصها الدائم على تيسير العملية الانتخابية لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الهمم، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات انتخابية ميسّرة.

انتخابات مجلس النواب

ودعت الهيئة جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة هي الركيزة الأساسية لترسيخ دعائم الديمقراطية في مصر.

الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

ترشيحاتنا

هاتف Galaxy S25 Ultra

لماذا يعود مستخدمو هاتف Galaxy S25 Ultra إلى النسخة القديمة؟مفاجآت من الداخل

جهاز Poco Pad X1

بمواصفات احترافية .. قرب إطلاق سلسلة أجهزة بوكو Pad 7 اللوحية

استدعاء مليون سيارة تويوتا ولكزس وسوبارو

استدعاء مليون سيارة تويوتا ولكزس وسوبارو.. اعرف السبب؟.. صور

بالصور

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

فيديو

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد