ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها الكامل على تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في انتخابات مجلس النواب 2025، وفي مقدمتهم ذوو الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه تم توفير بطاقات اقتراع مصممة خصيصًا تتيح لهم الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر داخل اللجان الانتخابية.

عملية التصويت

أوضحت الهيئة أن عملية التصويت ستتم من خلال ورقتين للاقتراع؛ الأولى مخصصة لنظام القوائم، والثانية لنظام الفردي، وذلك بما يضمن وضوح الخيارات أمام الناخبين وتيسير العملية الانتخابية.

مجموعة من الإرشادات التوضيحية

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها أعدت مجموعة من الإرشادات التوضيحية داخل مقار اللجان، تهدف إلى توجيه الناخبين خطوة بخطوة خلال عملية التصويت، بداية من تسلم البطاقة وحتى وضعها في الصندوق المخصص، لضمان دقة الإجراءات وسلامة الأصوات.

المشاركة في الانتخابات

وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها بتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وتأكيدًا على أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مكفول للجميع، مؤكدة استمرارها في تهيئة المناخ المناسب لتمكين كل فئات المجتمع من الإدلاء بأصواتهم بحرية ووعي في أجواء من التنظيم والنزاهة.