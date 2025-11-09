الهيئة الوطنية: رصدنا كثافات عالية بالكويت خلال انتخابات مجلس النواب

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه رصدنا كثافات عالية في الخارج، خاصة في دولة الكويت للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أنه حتى أنه كان هناك وجود لبعض المرشحين للخارج لتشجيع المصريين على التصويت.

وقال أحمد بنداري، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أنه تم مد التصويت في دولة الكويت للرابعة فجرا، مؤكدا أنه تم رفع الأرقام عل منظومة الإنتخابات.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا بد من استخدام الرقمنة فيما يفيد العملية الإنتخابية

