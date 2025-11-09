قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. إنتشار الشرطة إستعدادا لتأمين أنتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح
386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد استعدادات لجان انتخابات مجلس النواب 2025

محافظ أسيوط يتفقد استعدادات المقار الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025
محافظ أسيوط يتفقد استعدادات المقار الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025
إيهاب عمر

أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد عدد من المقار الانتخابية، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الناخبين، وضمان تهيئة بيئة آمنة ومنظمة تتيح انسيابية العملية الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية وتوفير مناخ مستقر وآمن للمواطنين خلال هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

التأكيد على مراعاة احتياجات كبار السن وذوي الهمم

رافق المحافظ خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وعيون إبراهيم رئيس حي شرق، وشملت الجولة مدرستي أحمد فايز الثانوية بنات وخديجة يوسف الثانوية بنات لمتابعة أعمال التجهيز من حيث النظافة العامة، الإضاءة، التهوية، المرافق الصحية، الأثاث، ودورات المياه ومناطق الانتظار، مع التأكيد على مراعاة احتياجات كبار السن وذوي الهمم.

أوضح المحافظ أن محافظة أسيوط تضم هذا العام 4 لجان عامة و402 مركزًا انتخابيًا و492 لجنة فرعية، بإجمالي 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة، يتنافس فيها 105 مرشحين بالنظام الفردي و12 مرشحًا بنظام القوائم موزعين على أربع دوائر انتخابية.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وربط غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، إلى جانب التنسيق المستمر مع غرفة الطوارئ التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأكد المحافظ أنه تم توفير مصادر كهرباء احتياطية داخل المقار، وضمان سلامة الأبواب والنوافذ، وتوفير طفايات الحريق، وجاهزية غرف المبيت الخاصة بقوات التأمين، بالإضافة إلى أماكن إقامة المستشارين ورؤساء اللجان كما تابع توفير المظلات أمام اللجان، وكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، وتوفير مترجمين بالإشارة، وتجهيز أماكن انتظار مناسبة لحماية الناخبين من حرارة الشمس أثناء الإدلاء بأصواتهم، مع التأكيد على راحة وسلامة المواطنين.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ باستمرار رفع كفاءة النظافة العامة بمحيط المقار الانتخابية، وإزالة الإشغالات من الشوارع المؤدية إلى اللجان، ومراجعة الإنارة، وتمهيد الطرق، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، لتسهيل وصول المواطنين إلى لجانهم الانتخابية.

وفي ختام جولته، دعا اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أبناء المحافظة بضرورة المشاركة الفاعلة والإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وانتماءهم الوطني، ويجسد ثقتهم في المسار الديمقراطي ودعمهم لمسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وشدد المحافظ على أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تقديم الدعم الفني واللوجستي للعملية الانتخابية، دون أي تدخل أو تمييز، مع الالتزام الكامل بالحياد والشفافية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

أسيوط المقار الانتخابية استقبال الناخبين العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

ترشيحاتنا

الانتخابات

بطاقات لذوي الهمم.. محافظات المرحلة الأولى بانتخابات النواب تتأهب لاستقبال الناخبين

الانتخابات

ما التصرف لو انسحب مرشح وحصل على أصوات؟ الوطنية للانتخابات تجيب

الانتخابات

الوطنية للانتخابات تكشف استعدادات المرحلة الأولى للتصويت على اختيار "النواب" بالداخل

بالصور

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

فيديو

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد