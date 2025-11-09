محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز الفتح

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفتح تواصل جهودها المكثفة لتنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بهدف تحسين البيئة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة المحافظة في هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، بقيادة أحمد عبدالحكيم رئيس المركز، نفذت حملة نظافة موسعة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة العامة بالقرى والمناطق التابعة لها.

رفع تراكمات القمامة من الشوارع

وأشار المحافظ إلى أن الحملة شملت رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من الشوارع والمناطق العامة بقرية الواسطى، خاصة بالمناطق الواقعة بين الجناين والواسطى والمدارس والمقابر وطريق طراد النيل، وذلك تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية لقرية الواسطى، وبمشاركة مشرفي وفرق وعمال النظافة التابعين للوحدة.

كما تم تنفيذ حملة مماثلة بمعرفة الوحدة المحلية بقرية الفيما استهدفت رفع كفاءة منظومة النظافة بمداخل القرى ومناطق التجمعات السكنية، وشملت الأعمال مداخل قرية الفيما وأولاد بدر والفوطا والبريد وطريق أولاد بدر ومدخل العزبة، وذلك تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية بالفيما، وبمشاركة فرق وعمال النظافة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار هذه الحملات اليومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة لرفع كفاءة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن خطة المحافظة تستهدف الوصول إلى بيئة نظيفة وآمنة والحفاظ على المظهر الحضاري للمراكز والقرى.