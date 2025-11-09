قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر
مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد لأول مرة ويشارك في مبادرة زراعة النخيل
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز الفتح

حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز الفتح
حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز الفتح
إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفتح تواصل جهودها المكثفة لتنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بهدف تحسين البيئة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة المحافظة في هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، بقيادة أحمد عبدالحكيم رئيس المركز، نفذت حملة نظافة موسعة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة العامة بالقرى والمناطق التابعة لها.

 رفع تراكمات القمامة من الشوارع

وأشار المحافظ إلى أن الحملة شملت رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من الشوارع والمناطق العامة بقرية الواسطى، خاصة بالمناطق الواقعة بين الجناين والواسطى والمدارس والمقابر وطريق طراد النيل، وذلك تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية لقرية الواسطى، وبمشاركة مشرفي وفرق وعمال النظافة التابعين للوحدة.

كما تم تنفيذ حملة مماثلة بمعرفة الوحدة المحلية بقرية الفيما استهدفت رفع كفاءة منظومة النظافة بمداخل القرى ومناطق التجمعات السكنية، وشملت الأعمال مداخل قرية الفيما وأولاد بدر والفوطا والبريد وطريق أولاد بدر ومدخل العزبة، وذلك تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية بالفيما، وبمشاركة فرق وعمال النظافة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار هذه الحملات اليومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة لرفع كفاءة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن خطة المحافظة تستهدف الوصول إلى بيئة نظيفة وآمنة والحفاظ على المظهر الحضاري للمراكز والقرى.

أسيوط مدينة الفتح حملات النظافة رفع المخلفات أخبار أسيوط منظومة النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير 2025.. خطوط المواصلات والمواصلات الجديدة

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

محمد ممدوح: الدستور يكفل لعضو مجلس النواب الاحتفاظ بوظيفته الأصلية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

صورة أرشيفية

8 محظورات قانونية على مرشحي انتخابات مجلس النواب

بالصور

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد