بعد محاولة انتحار.. نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى
إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر
غموض حول الدباغ.. الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر
خالد الغندور يحرج أحمد فتحي على الهواء بسؤاله عن سبب اعتزاله الكرة
إغلاق الحكومة الأمريكية يوقف آلاف الرحلات ويهدد قطاع الطيران والاقتصاد بالبلاد
دول "بريكس" تشترِي 20 طناً من الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار
الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة التربية الفكرية

إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية في مدرسة التربية الفكرية المشتركة بحي شرق المدينة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على مستوى تجهيزات المدرسة، وتأتي هذه الجولة ضمن حرصه المستمر على متابعة أوضاع المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لطلاب ذوي الهمم، بما يضمن لهم التعلم في أجواء داعمة ومناسبة لقدراتهم.

رافق المحافظ خلال الجولة، حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس مصطفى عبدالفتاح رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، وأحمد حسين وكيل إدارة أسيوط التعليمية، والدكتورة منى محمد مدير إدارة التربية الخاصة، ونجوى البدري مديرة المدرسة، وعدد من موجهي العموم بالإدارة التعليمية.

إجراء أعمال الصيانة اللازمة لتلائم احتياجات طلاب ذوي الإعاقة

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد منطقة الألعاب بالمدرسة، موجهًا بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لتلائم احتياجات طلاب ذوي الإعاقة، وأكد خلال الجولة على أهمية خلق بيئة ترفيهية وتربوية آمنة، تساهم في تطوير مهارات الطلاب وتعزز شعورهم بالراحة النفسية والطمأنينة أثناء التعلم واللعب.

إنشاء صوب زراعية لزيادة المساحات الخضراء

كما تفقد المحافظ الحديقة الخاصة بالمدرسة، ووجه بتكثيف أعمال النظافة والتشجير، وزراعة أشجار الزينة، وإنشاء صوب زراعية لزيادة المساحات الخضراء، فضلًا عن تعزيز قيم الانتماء لدى الطلاب من خلال الأنشطة التطبيقية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة داخل المدرسة.

وخلال جولته، تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر القسم الداخلي المخصص لإقامة الطلاب، موجهًا برفع كفاءته وتطويره وتزويده بمراتب ووسائد وخزائن جديدة بما يضمن راحتهم وتهيئة بيئة معيشية مناسبة، كما تفقد المطبخ والمطعم بالمدرسة، واطلع على التجهيزات الحالية، موجهًا بسرعة تطويرهما ورفع كفاءتهما وتزويدهما بأحدث الأدوات والمقاعد والطاولات، بما يضمن تقديم وجبات صحية وآمنة للطلاب.

واستمع المحافظ إلى شرح من مديرة المدرسة حول الإمكانات التعليمية بالمدرسة، والتي تضم 20 فصلًا دراسيًا بمراحل "التهيئة، الابتدائي، الإعدادي المهني، والتلمذة الصناعية"، ويبلغ عدد طلابها أكثر من 434 تلميذًا، من بينهم نحو 100 طالب يقيمون في المبنى الداخلي.

وأكد محافظ أسيوط، خلال جولته، أهمية المتابعة المستمرة لمدارس التربية الخاصة وتقديم الدعم الكامل لطلابها، مشيرًا إلى أن ذوي الهمم يستحقون اهتمامًا ورعاية خاصة تضمن دمجهم الكامل في العملية التعليمية وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع قدراتهم وإمكاناتهم.

