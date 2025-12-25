الأهلي يرفض شروط عبدالقادر .. وفرصة أخيرة للتجديد

رفض مسئولو النادى الأهلي شروط، أحمد عبد القادر لاعب الفريق لتجديد عقده وطالبوه بتخفيض مطالبه المالية للبقاء مع الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل أو مع نهاية الموسم الجاري بانتهاء عقده.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء للاعب أن العرض المالي الذي قدموه له مؤخراً هو الأخير بالنسبة لهم وعليه تحديد موقفه سواء بقبوله أو الرفض من أجل إغلاق هذا الملف.

ويحق لأحمد عبدالقادر التوقيع لأي نادي آخر فى شهر يناير المقبل حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالي.

مباراة الأهلي القادمة

في سياق أخر يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين النادي الأهلي ونظيره فريق المصرية للاتصالات «وي»، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصرية للاتصالات، حيث تقام المواجهة مساء بعد غدٍ السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري. وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة يستضيفها الأهلي على أرضه وبين جماهيره، وهو ما يمنح الفريق الأحمر دفعة معنوية إضافية قبل انطلاق اللقاء.