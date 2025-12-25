اجتماع ثلاثي مرتقب في الأهلي بعد رحلة عبدالحفيظ الأوروبية

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادي، سيعقدون اجتماعًا مع ييس توروب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن الاجتماع سيتم خلاله تقديم ما وصل إليه مسؤولي الأحمر في ملف التعاقدات خلال الفترة الأخيرة، للمدير الفني.

وأردف، أن توروب كان قد طلب تدعيم خط الدفاع ومركز الظهير الأيسر ومركز الجناح الأيمن ومتوسط ميدان مدافع والمهاجم.

واختتم، أن الأهلي وصل لاتفاق مع عدد من اللاعبين وانديتهم لضمهم في يناير على رأسهم يوسف بلعمري اللي خضع لكشف طبي في المغرب وهيتم الاعلان عن الصفقة بعد أمم أفريقيا.