خزينة الأهلي تنتعش بمكافأة السوبر المصري
خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك قدم أداء جيدا رغم الظروف.. والحكم التركي صارم وعادل
أحمد موسى: أداء الأهلي اليوم رائع .. وطاهر محمد طاهر قدم مباراة استثنائية
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
خبير عسكري: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية من وقف الحرب
وزير الأوقاف: المشاركة في الانتخابات من أسمى صور الأمانة وواجب وطني
رياضة

أمير هشام يتغنى بأداء أحمد زيزو في لقاء السوبر

زيزو
زيزو
علا محمد

علق الإعلامي أمير هشام علي أداء أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي في لقاء  الفريق أمام الزمالك في كأس السوبر.

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك:"شوط اول حلو وبصراحة نجمه الاول زيزو".


تفوق النادي الأهلي على الزمالك بهدف وحيد، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

جاء هدف الأهلي في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 9، ولكن محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أبعدها ببراعة إلى ركنية.

ونفذت ركلة ركنية لصالح الأهلي من الجهة اليمنى، نفذها أحمد سيد زيزو عبر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أليو ديانج بتسديدة رأسية ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 10.

أحمد سيد زيزو زيزو الأهلي تريزيجيه الإعلامي أمير هشام أمير هشام

