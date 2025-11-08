سفير مصر بأستراليا يعلن إغلاق اللجان الانتخابية

قال السفير هاني ناجي، سفير مصر في أستراليا، إن عملية التصويت للمصريين المقيمين في أستراليا تمت بنجاح وبانضباط كامل، حيث تم إغلاق اللجان الانتخابية في الوقت المحدد وفق التوقيت المحلي، بعد يوم من الاقبال الكبير والتنظيم المحكم.

عملية التصويت

وأضاف ناجي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن عملية التصويت شملت ثلاث لجان رئيسية، في السفارة المصرية بكامبرا، والقنصلية العامة بسيدني، والقنصلية العامة بملبورن، مشيرًا إلى أن التحضيرات لهذه العملية بدأت قبل موعد الانتخابات بالتنسيق بين وزارة الخارجية، والهيئة الوطنية للانتخابات، والسفارات المصرية في الخارج، لضمان سير العملية بسلاسة.

وأكد السفير أن خطوات ما بعد إغلاق اللجان تشمل مباشرة عمليات الفرز وإبلاغ الجهات المصرية المعنية بالنتائج، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تمثل نهاية المرحلة الأولى للانتخابات في الخارج، فيما ستبدأ المرحلة الثانية في 21 و22 نوفمبر، لتشمل 13 محافظة أخرى وللمصريين في الخارج بشكل عام.

تكنولوجيا المعلومات

وأشار السفير إلى أن تكنولوجيا المعلومات لعبت دورًا كبيرًا في تسهيل العملية، سواء في التواصل بين السفارات في أستراليا والهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أو في ضمان حماية البيانات وسرية التصويت.

المشهد الانتخابي للمصريين

وفي ختام حديثه، وصف السفير هاني ناجي المشهد الانتخابي للمصريين في الخارج بأنه مظهر حضاري يعكس وعي المواطن المصري وحرص الدولة على تمكين أبنائها من ممارسة حقوقهم الدستورية، مؤكدًا أن المشاركة الكبيرة تعكس اعتزاز المصريين في الخارج بانتمائهم لوطنهم الأم.