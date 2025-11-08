قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن
بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
توك شو

سفير مصر بأستراليا يعلن إغلاق اللجان الانتخابية

الانتخابات
الانتخابات
محمد البدوي

قال السفير هاني ناجي، سفير مصر في أستراليا، إن عملية التصويت للمصريين المقيمين في أستراليا تمت بنجاح وبانضباط كامل، حيث تم إغلاق اللجان الانتخابية في الوقت المحدد وفق التوقيت المحلي، بعد يوم من الاقبال الكبير والتنظيم المحكم.

عملية التصويت

وأضاف ناجي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن عملية التصويت شملت ثلاث لجان رئيسية، في السفارة المصرية بكامبرا، والقنصلية العامة بسيدني، والقنصلية العامة بملبورن، مشيرًا إلى أن التحضيرات لهذه العملية بدأت قبل موعد الانتخابات بالتنسيق بين وزارة الخارجية، والهيئة الوطنية للانتخابات، والسفارات المصرية في الخارج، لضمان سير العملية بسلاسة.

وأكد السفير أن خطوات ما بعد إغلاق اللجان تشمل مباشرة عمليات الفرز وإبلاغ الجهات المصرية المعنية بالنتائج، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تمثل نهاية المرحلة الأولى للانتخابات في الخارج، فيما ستبدأ المرحلة الثانية في 21 و22 نوفمبر، لتشمل 13 محافظة أخرى وللمصريين في الخارج بشكل عام.

 تكنولوجيا المعلومات

وأشار السفير إلى أن تكنولوجيا المعلومات لعبت دورًا كبيرًا في تسهيل العملية، سواء في التواصل بين السفارات في أستراليا والهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أو في ضمان حماية البيانات وسرية التصويت.

 المشهد الانتخابي للمصريين

وفي ختام حديثه، وصف السفير هاني ناجي المشهد الانتخابي للمصريين في الخارج بأنه مظهر حضاري يعكس وعي المواطن المصري وحرص الدولة على تمكين أبنائها من ممارسة حقوقهم الدستورية، مؤكدًا أن المشاركة الكبيرة تعكس اعتزاز المصريين في الخارج بانتمائهم لوطنهم الأم.

اللجان الانتخابية الوطنية للانتخابات ملبورن أستراليا

امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
فوائد النوم نصف ساعة بعد الظهر
ازالة تعدي
الشرقية
