انتظام التصويت بانتخابات مجلس النواب بالخارج.. تعاون كبير بين الناخبين والبعثات الدبلوماسية

شهدت مقار الاقتراع في الخارج إقبالًا منتظمًا من المواطنين المصريين، مع بداية عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء من الهدوء والتنظيم والتعاون بين الناخبين وأعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية.

الناخبون والقنصلية

وأكد السفير الدكتور جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في النرويج، أنه تم فتح باب التصويت أمام المواطنين المصريين في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى وجود تعاون كبير بين الناخبين والقنصلية، وعدم ورود أي شكاوى أو ملاحظات منذ بدء العملية الانتخابية.

وفي بولندا، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس اللجنة الفرعية هناك، أن العملية الانتخابية مرت في هدوء تام ودون أي مشاكل تُذكر، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة متواجدون حتى موعد إغلاق اللجان لتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

المشاركة في الاستحقاق الدستوري

من جانبه، أشار المستشار الدكتور خالد مرسي إلى أن هناك تعاونًا ملحوظًا بين أبناء الجالية المصرية في مختلف الدول الأوروبية، موضحًا أن بعض الدوائر تشهد تنافسًا قويًا خاصة في سويسرا وجنوب فرنسا، في ظل حرص أبناء الجاليات على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.