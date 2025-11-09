ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، استلام أشجار ضمن العقد الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي، تمهيداً لزراعتها فوراً بمداخل المدن والتي يجرى التي يجري حالياً رفع كفاءتها وتطويرها، بما يسهم في إضفاء لمسة جمالية وحضارية، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لتحسين جودة الهواء.

جاء ذلك خلال تفقده اصطفاف السيارات المحملة بالأشجار بمقر الحملة الميكانيكية التابعة للديوان العام ، لتوزيعها علي المراكز والمدن والأحياء، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة.

وأشاد المحافظ، بالمبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة والتي تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء وحماية التنوع البيولوجي والمساهمة في استدامة البيئة للأجيال القادمة ومكافحة تغير المناخ بجانب تحسين نوعية الهواء مما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة للمواطنين.

وخلال الفعالية، استمع المحافظ الي شرح تفصيلي من وكيل وزارة الزراعة حول أنواع الاشجار المستلمة والكميات المقرر استلامها اليوم، موضحاً أنه تم استلام أنواع متنوعة من الأشجار ما بين( بوانسيانا وأكاسيا نيدورزا وجاكراندا وتيكوما) على أن يتم توزيعها علي المراكز والمدن والاحياء ،طبقاً للاحتياج الفعلي لكل مركز ومدينة بما يتماشى مع خطة التطوير والتجميل الجارية التي تشهدها المدن .

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الجهات المعنية بمتابعة ماتم زراعته من أشجار ضمن المبادرة، والتأكد من إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها والمتابعة المستمرة لها للحفاظ عليها ورعايتها وتحقيق الإستفادة منها في تجميل مداخل المدن لتحسين الصورة البصرية أمام زائريها.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز الزقازيق بإستغلال الحصة المقررة من الأشجار بزراعتها علي كورنيش بحر مويس بشارع سعد زغلول والذي يشهد تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مع التنوع في الأصناف المزروعة وذلك من أجل تخفيف معاناة المواطنين وحمايتهم من التعرض للشمس ودرجات الحرارة العالية بفصل الصيف وتحسين المظهر الحضارى والجمالى أمام سكان مدينة الزقازيق.