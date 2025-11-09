قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية واللجنة العليا للاستثمار

محمد الطحاوي

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها، بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.  

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي أهمية  دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات داخل المناطق الصناعية، فضلاً عن التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، لتساهم في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.

وخلال الإجتماع ، تم مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص الموافقة على (إثبات التنازل عن الملكية – الموافقة علي الإيجار – تغيير مسمي عقد التخصيص – تغيير النشاط ) لإتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وعقب مناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين تمت الموافقة علي الطلبات المستوفاة للشروط وذلك لدفع عجلة الإستثمار وزيادة الناتج القومي.

كما ترأس محافظ الشرقية اجتماع اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة لاستعراض ومناقشة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية وتغيير مسمي عقد التخصيص لإتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقاً للقانون.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على تلبية احتياجات المستثمرين والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم، لرفع معدلات الإنتاج ودعم الإقتصاد الوطني، مع الإلتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة مشيراً إلى أن المحافظة ستعمل على توفير البيئة المناسبة والمناخ الداعم لإقامة مشروعات حقيقية تستفيد من الفرص الإستثمارية المتاحة على أرض الشرقية.

