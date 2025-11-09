لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير

شهدت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي لقطة طريفة خطفت الأضواء، بعدما سقط الحكم التركي خليل أوموت أرضًا إثر احتكاك غير مقصود بين أحمد سيد "زيزو" نجم الأهلي وسيف جعفر لاعب الزمالك، في مشهد أثار ضحك الجماهير واللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

ورغم الطابع التنافسي الشديد للمباراة، التي جمعت قطبي الكرة المصرية في أجواء جماهيرية مميزة، فإن هذه الواقعة خفّفت من التوتر داخل الملعب، بعدما قام الحكم سريعًا بالنهوض وسط ابتسامات لاعبي الفريقين وتحيات الجمهور في المدرجات.

الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الأهلي بهدف نظيف، أحرزه المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 44 من تمريرة ساحرة من زميله زيزو، ليترجم سيطرة الفريق الأحمر على أغلب فترات الشوط.

وجاءت بداية المباراة حذرة من الطرفين، قبل أن يبدأ الأهلي في فرض إيقاعه، حيث كاد محمود حسن تريزيجيه أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية تصدى لها محمد عواد ببراعة، محولًا الكرة إلى ركنية.

كما أهدر أليو ديانج فرصة خطيرة بعد تباطؤه في التسديد داخل منطقة الجزاء، ليتدخل دفاع الزمالك وينقذ الموقف، ورد عمرو ناصر بهجمة مرتدة سريعة سددها في أحضان الحارس محمد الشناوي.

ومع مرور الوقت، تبادل الفريقان السيطرة، حيث ظهر الزمالك أكثر خطورة في منتصف الشوط عبر شيكوبانزا، الذي راوغ الدفاع الأهلاوي ببراعة، لكن تسديدته مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 36، قبل أن يعود الأهلي للهجوم عبر زيزو الذي سدد كرة علت العارضة.

أول إنذار

وشهدت الدقيقة 40 أول بطاقة صفراء في اللقاء، حصل عليها جراديشار بسبب تدخله القوي على ناصر ماهر، قبل أن يتمكن بن شرقي من تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 44 بعد تمريرة رائعة من زيزو وضعت الكرة أمامه داخل المنطقة ليضعها بسهولة في شباك محمد عواد.

وحاول الزمالك إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكن محاولاته لم تُسفر عن جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تقدم الأهلي بهدف دون رد.

طاقم التحكيم

ويُدير اللقاء طاقم تحكيم دولي مميز بقيادة التركي خليل أوموت حكمًا للساحة، يعاونه مواطناه جيهون سيسيجوزال وعبد الله بورا، بينما يتولى الإماراتي سهيل الملا مهمة الحكم الرابع، ويشرف على تقنية الفيديو المجري إستفان فاد والمكسيكي أنخيل بيو.

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: تريزيجيه ومروان عطية وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وزيزو.

خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك

أما تشكيل الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف فجاء مكوّنًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، محمد إسماعيل، عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة، سيف جعفر، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر، وشيكوبانزا،

بينما ضمت دكة البدلاء كلًا من مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، أحمد ربيع، أحمد حمدي، أحمد شريف، خوان بيزيرا، سيف الجزيري، وعدي الدباغ.

وشهدت مدرجات ملعب محمد بن زايد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أنصار القطبين، في أجواء احتفالية مميزة تليق بمواجهة الكبار بين الأهلي والزمالك، وسط ترقب لما سيحمله الشوط الثاني من إثارة وأهداف في الطريق نحو التتويج بلقب السوبر المصري.