الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

"جول حلو أوي".. أمير هشام يشيد بهدف الأهلي الأول أمام الزمالك

يارا أمين

علق الإعلامي أمير هشام على هدف الأهلي الأول الذي أحرزه أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك الزمالك بمباراة السوبر مشيدًا بالهدف.

وكتب أمير هشام على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "جول حلو أوي من زيزو للتحرك الرائع من بن شرقي".

تفوق النادي الأهلي على الزمالك بهدف وحيد، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

جاء هدف الأهلي في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

أمير هشام الأهلي الزمالك بن شرقي فيسبوك زيزو

