خزينة الأهلي تنتعش بمكافأة السوبر المصري
خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك قدم أداء جيدا رغم الظروف.. والحكم التركي صارم وعادل
أحمد موسى: أداء الأهلي اليوم رائع .. وطاهر محمد طاهر قدم مباراة استثنائية
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
خبير عسكري: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية من وقف الحرب
وزير الأوقاف: المشاركة في الانتخابات من أسمى صور الأمانة وواجب وطني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد شحتة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا خلال العشر سنوات الماضية قمنا باستثمار أكثر من نصف تريليون دولار في بناء الطرق والموانئ والمطارات وأنظمة الطاقة والمناطق اللوجستية، والربط الرقمي لتمكين المستثمرين من العمل بشكل جيد.

وأضاف، خلال كلمته في القمة العالمية لصناعة التعهيد، أن استثماراتنا في البنية التحتية مرتبطة بالتنمية الشاملة  وهذا واضح من المشروعات القومية في مصر من بينها مشروع حياة كريمة التي تقدم خدماتها ل60 مليون مواطن، كذلك توفير شبكة كاملة لتوصيل كابلات الألياف الضوئية.

وأشار إلى أن مصر أصبحت مركزا إقليميا ومستمرون في تقديم أسرع انترنت في افريقيا، كما تظل مصر أحد أكبر ثلاثة أنظمة ابتكارية في المنطقة وتمكنت من الوصول إلى الفئة "أ" في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية بفضل البنية التحتية والخدمات المتوفرة.

وتابع رئيس الوزراء: كذلك نستثمر في البشر، فلدينا 110 مليون مواطن في مصر ولدينا أكبر عدد من الشباب  ونتوسع في التعليم الفني والمهني وتطوير اللغات والمهارات الرقمية لتمكين المواطنين في الإسهام بالاقتصاد العالمي.

كما أن نظام التعليم في مصر يتطور بما يتوافق مع النظام العالمي، وتوزع الحكومة مليون جهاز من التابلت اللوحي على التلاميذ لتحديث أساليب التعليم والتقييم في مصر.

القمة العالمية لصناعة التعهيد

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صناعة التعهيد،في مصر، بالإضافة إلى التوقيع علي 55 عقد بين الاتصالات وشركات التعهيد بأحد فنادق الجيزة.

وتقدم شركة التعهيد خدمات خارجية متخصصة لشركات أخرى، سواء كانت محلية أو عالمية. وتشمل هذه الخدمات مراكز الاتصال الرقمية، وتطوير البرمجيات، وصيانة البنية التحتية، والدعم الفني، والحوسبة السحابية، وحلول الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على توفير تجربة سلسة للعملاء.

وتُعد مصر مركزًا جاذبًا لهذه الصناعة، حيث تستقطب استثمارات عالمية كبيرة وتضم العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال.

رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الاستثمارات الطرق الموانئ الطاقة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

زيزو

زيزو يثير الجدل بعد الفوز بلقب السوبر..شاهد

تريزيجيه

أحمد حسن يكشف إصابة تريزيجيه في لقاء السوبر..تفاصيل

مروان عطية

مروان عطية يتوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر المصري

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

