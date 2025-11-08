رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد يتفقد استعدادات اللجان الانتخابية

تشهد الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد حالة من الاستنفار والاستعداد الكامل لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025.

وتابع سلامه على محمد رئيس المركز، بصفه دورية وبشكل يومي كل تفاصيل التجهيزات داخل المدينة وقرى المركز.

تأتي هذه الجهود في إطار الحرص على تهيئة البيئة الانتخابية المثالية أمام المواطنين، حيث يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة مقار اللجان الانتخابية من الداخل والخارج، وتشمل أعمال الصيانة والدهانات والإنارة والنظافة العامة، إلى جانب تجهيز ساحات الانتظار وتوفير كل الخدمات اللوجستية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

كما تواصل فرق العمل بالمركز والقرى تنفيذ حملات النظافة اليومية المكثفة بمحيط المدارس والمقرات التي ستشهد عملية التصويت، مع التأكيد على استدامة المرور الميداني حتى موعد بدء الانتخابات، لضمان الجاهزية الكاملة واستمرار الانضباط.

ومن المقرر أن تنطلق العملية الانتخابية لمجلس النواب يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، حيث تستكمل بعدها مراحل الفرز وإعلان النتائج وفقًا للجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك بناءا علي توجيهات الدكتور اللواء محمد سلمان الزملوط ومتابعة مستمره من سلامه على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط.