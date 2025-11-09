قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خزينة الأهلي تنتعش بمكافأة السوبر المصري
خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك قدم أداء جيدا رغم الظروف.. والحكم التركي صارم وعادل
أحمد موسى: أداء الأهلي اليوم رائع .. وطاهر محمد طاهر قدم مباراة استثنائية
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
خبير عسكري: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية من وقف الحرب
وزير الأوقاف: المشاركة في الانتخابات من أسمى صور الأمانة وواجب وطني
توك شو

رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة استطاعت أن تنفذ استثمارات غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية، مما مهد الطريق لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها مساراً مهماً لتحقيق التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن الدولة مستعدة تماماً لنجاح الشركات التكنولوجية وتقديم قيمة مضافة حقيقية للعالم من خلال قدراتها المتنامية في هذا المجال.

وأشار مدبولي إلى أن مؤتمر اليوم يسلط الضوء على أربعة مجالات رئيسية للتنمية الاقتصادية، وهي الصناعة، الزراعة، النقل، والتكنولوجيا، موضحاً أن هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية في رؤية مصر لتحقيق النمو المستدام ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كما شدد رئيس الوزراء على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أكثر القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، حيث يتم سنوياً تخريج أكثر من 750 ألف خريج في هذا المجال، ما يوفر قاعدة بشرية قوية قادرة على دفع عجلة التطور الرقمي، وتحقيق إنجازات ملموسة في الاقتصاد القائم على المعرفة.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ماضية في طريقها بثقة نحو بناء اقتصاد حديث ومتطور، يعتمد على الابتكار والشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، ويستثمر في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل.

مدبولي الحكومة التكنولوجيا رئيس الوزراء تكنولوجيا المعلومات

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

بطاقة الرقم القومي

غرامة وحبس| ما هي عقوبة السير ببطاقة منتهية.. أو بدونها ؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

وفاء مكي
وفاء مكي
وفاء مكي

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

