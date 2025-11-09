وسط انتشار مكثف انطلاق الانتخابات البرلمانية غداً والديهي يعلق :فيه انتخابات حقيقية وفيه تنافس

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن عندنا تناغم بين القديم والجديد عندي أحزاب كثيرة وننظر إلى التجربة الحزبية بتفاؤل ونريد ممارسة ديمقراطية حقيقية مش لازم نعمل كل حاجة في بداياتها اخلي التجربة تشتغل على الأرض".

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن "فيه انتخابات حقيقية موجودة الانتخابات تنتهي وتُعلن النتائج النهائية يوم 25 ديسمبر ويكون عندي مجلس نواب وتعقد الجلسة الأولى يوم 12 يناير 2026 أول جلسة للبرلمان الجديد الذي سيستمر حتى 2030".

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أنه لا بد على المواطنين المواطنين للنزول لأداء دورهم والإدلاء بصوتهم، مؤكدا أن الشرطة هي العنصر المحايد القوي في هذه العملية الانتخابية، الناخب ناخب والمرشح مرشح والصحفي صحفي خلي كل واحد يقوم بدوره دون أن يتخطى حدوده حتى تنجح العملية الانتخابية.