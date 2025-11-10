قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استثنائية وسط تفاؤل حذر بقرب إنهاء أطول إغلاق حكومي
خبير مصرفي: الاحتياطي النقدي في مصر وصل إلى 50 مليار دولار بعد أن كان 16 في 2014
الصلاة على النبي.. أفضل 3 صيغ تفتح لك أبواب الخير
التابوت الفضي للملك بسوسنس الأول يجذب زوار المتحف المصري بالتحرير
كوريا الشمالية تتوعد واشنطن بخطوات هجومية بعد محادثات أمنية مع سيول
وزير الزراعة عن انتشار الحمى القلاعية: الخسائر طفيفة.. وتوفير 8 ملايين جرعة لقاح
بي إم دابليو تستعد لاطلاق iX4 الجديدة.. هل تنافس TESLA؟
والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر
البيت الأبيض يحذر: الإغلاق الحكومي يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش
شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط
تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
لماذا تتكرر الأحلام المزعجة؟.. 4 آيات تمنع عنك الكوابيس
أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استثنائية وسط تفاؤل حذر بقرب إنهاء أطول إغلاق حكومي

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
عقد مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد، جلسة استثنائية نادرة في محاولة جديدة لكسر الجمود السياسي الذي أدى إلى إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية منذ أكثر من 40 يومًا، فيما أشار زعيم الجمهوريين في المجلس إلى أن اتفاقًا محتملاً "آخذ في التبلور"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التوصل إلى حل نهائي لا يزال غير مضمون.

وقال جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، لدى دخوله قاعة الجلسة: "نحن نقترب من اتفاق، لكن لا يمكننا القول إن الأمور قد حُسمت بعد". 

وأضاف أن أعضاء المجلس يحتاجون إلى الوقت الكافي لدراسة المقترحات ومراجعة تفاصيلها قبل الشروع في أي تصويت، ما يعني أن أي تحرك فعلي قد يستغرق ساعات أو حتى أيام.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل ضغوط متصاعدة على الكونجرس، بعد أن تسبب الإغلاق الحكومي في شلل واسع للقطاعات الفيدرالية، حيث تعطلت الرحلات الجوية في أنحاء البلاد بسبب نقص الموظفين في إدارة الطيران، كما تأثرت برامج المساعدات الغذائية التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين، بينما لا يزال الآلاف من العاملين الحكوميين دون رواتب منذ أسابيع.

وتعمل قيادة الحزب الجمهوري حاليًا على إعداد حزمة تشريعية مؤقتة تهدف إلى إعادة فتح بعض مؤسسات الحكومة حتى شهر يناير المقبل، مع إقرار تمويل طويل الأجل لعدد من الوكالات الفيدرالية الأساسية. إلا أن مصير هذه الحزمة لا يزال غير واضح، في ظل تحفظات الديمقراطيين الذين يشترطون ضمانات أوسع تتعلق بتمويل برامج الرعاية الاجتماعية والتعليم.

وبحسب مراقبين في واشنطن، فإن جلسة اليوم قد تمثل نقطة تحول حاسمة في الأزمة المستمرة، لكنها أيضًا اختبار حقيقي لقدرة الحزبين على تجاوز الانقسامات الحادة التي عمّقت الخلاف حول أولويات الإنفاق الفيدرالي. ويرى محللون أن أي فشل جديد في التوصل إلى اتفاق سيضاعف الغضب الشعبي ويؤثر سلبًا على صورة الكونجرس قبل الانتخابات المقبلة.

ورغم التفاؤل الحذر الذي أبداه زعيم الجمهوريين، فإن أجواء الجلسة ظلت مشحونة بالحذر والترقب، وسط انقسام داخلي بين أعضاء الحزبين حول حجم التخفيضات المطلوبة في الإنفاق العام وحدود التسوية الممكنة.

وختم ثون حديثه بالقول: "سنرى أين ستكون الأصوات، وما إذا كان بإمكاننا المضي قدمًا نحو اتفاق يُعيد عمل الحكومة ويُخفف من معاناة الأمريكيين."

