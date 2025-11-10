وزير الزراعة عن انتشار الحمى القلاعية: الخسائر طفيفة.. وتوفير 8 ملايين جرعة لقاح

رد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ماي يتردد بشأن نفوق المواشي وانتشار الحمى القلاعية في مصر، مشيرا إلى أن مرض الحمى القلاعية موجود في مصر منذ خمسين عاماً، وهناك ثلاثة أنواع من الحمى القلاعية حالياً وهي A وO وSAT2، وظهر مؤخراً نوع جديد هو SAT1."



وأضاف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي تقدمه الاعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنه تم توفير 8 ملايين جرعة لقاح، وبدأت حملات تحصين رؤوس الماشية منذ أغسطس الماضي.

وأشار الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن صحيح هناك خسائر، لكنها طفيفة ولا يمكن مقارنتها بعامي 2006 و2012، والحملات التي جرت في أغسطس الماضي لتحصين رؤوس الماشية أسهمت في تأمين نحو 80% من الثروة الحيوانية."

وتابع: "هناك بعض الممارسات في بعض القرى مثل التأخر في التحصين، وبالتالي تظهر بعض الإصابات، لكن الحملة الأولى في أغسطس تم خلالها تحصين 4 ملايين رأس ماشية، والحملة الثانية 3.4 ملايين رأس، أما الحملة الطارئة الحالية فتشمل تحصين 4 ملايين رأس أخرى، إضافة إلى تحصين أكثر من 1.9 مليون رأس منذ نهاية أكتوبر."

واختتم أن اللحوم المطروحة في الأسواق آمنة جداً شريطة أن تأتي من مصادر موثوق بها.