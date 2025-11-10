بي إم دابليو تستعد لاطلاق iX4 الجديدة.. هل تنافس TESLA؟

تدخل BMW الألمانية بقوة فائقة إلى سوق السيارات الكهربائية، بعد أن كشفت عن قرب وصول طرازها الجديد كليًا، BMW iX4، الذي يُنتظر أن يُشعل المنافسة المباشرة مع تسلا وتحديدًا موديل Y في قطاع الكوبيه SUV الكهربائية.

لم تعد هذه السيارة مجرد إضافة اعتيادية للأسطول البافاري، بل هي حجر الزاوية ضمن خطة التحول الطموحة للشركة، مستندة بالكامل على منصة Neue Klasse .

بي إم دابليو iX4

ومن المتوقع أن تكشف BMW النقاب عن هذا الطراز المنتظر في الربع الأخيرة من عام 2026، لتصبح هذه المركبة هي ثاني سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كوبيه كهربائية بالكامل تخرج من مصانع ميونيخ، لتلحق بشقيقتها الصغرى iX2.

تصميم ومواصفات بي إم دابليو iX4

التصميمات التي ظهرت للنموذج الأولي لـ iX4 خلال الاختبارات الميدانية تشير إلى تحول جذري في لغة التصميم، مبتعدة عن خطوط iX3 التقليدية نحو جمالية أكثر ديناميكية وجرأة.

ويظهر النموذج التجريبي بهيكل أكثر انسيابية وسقف مائل ينحدر بسرعة نحو الخلف، مما يمنح المركبة مظهرًا رياضيًا بامتياز يعزز من طابعها الكوبيه، هذه الجمالية مدعومة بتفاصيل هوائية دقيقة، تشمل مصابيح خلفية فائقة النحافة، وبجناح خلفي صغير، ولا يقتصر دوره على اللمسة البصرية فحسب، بل يسهم بشكل فعال في تعزيز الأداء الهوائي وتقليل المقاومة.

ومن المتوقع أن تُطلق BMW نسخًا قوية بمحركات كهربائية مزدوجة، توفر نظام دفع كلي xDrive، وقد تصل قوة هذه النسخ إلى مستويات قوية، تحديدًا في طراز iX3 50 xDrive المتوقع أن تتجاوز قوته 460 حصانًا.

ولا يستبعد إطلاق نسخ عالية الأداء تحمل شارة M الأسطورية، لتقدم مستويات استثنائية من التسارع والقيادة الرياضية، بالإضافة إلى ذلك، ستتاح خيارات بمحرك واحد لخدمة الدفع الخلفي.

وتؤكد BMW عزمها على تبني أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المقصورة الداخلية، من المتوقع أن تتشابه iX4 داخليًا مع iX3، لكن مع تعزيزات تقنية لافتة.

ويسيطر على المقصورة تصميم رقمي طموح يتميز بشاشة iDrive بانورامية تمتد بشكل كامل من عمود القيادة إلى العمود المقابل، وتُعد الشاشة الوسطية العاملة باللمس والتي يُتوقع أن يبلغ قياسها حوالي 17.9 بوصة، القلب النابض للنظام الترفيهي، حيث تعمل بأحدث إصدار من نظام تشغيل BMWلتعزيز تجربة القيادة.