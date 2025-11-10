قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير مصرفي: الاحتياطي النقدي في مصر وصل إلى 50 مليار دولار بعد أن كان 16 في 2014
الصلاة على النبي.. أفضل 3 صيغ تفتح لك أبواب الخير
التابوت الفضي للملك بسوسنس الأول يجذب زوار المتحف المصري بالتحرير
كوريا الشمالية تتوعد واشنطن بخطوات هجومية بعد محادثات أمنية مع سيول
وزير الزراعة عن انتشار الحمى القلاعية: الخسائر طفيفة.. وتوفير 8 ملايين جرعة لقاح
بي إم دابليو تستعد لاطلاق iX4 الجديدة.. هل تنافس TESLA؟
والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر
البيت الأبيض يحذر: الإغلاق الحكومي يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش
شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط
تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
لماذا تتكرر الأحلام المزعجة؟.. 4 آيات تمنع عنك الكوابيس
بي إم دابليو تستعد لاطلاق iX4 الجديدة.. هل تنافس TESLA؟

صبري طلبه

تدخل BMW الألمانية بقوة فائقة إلى سوق السيارات الكهربائية، بعد أن كشفت عن قرب وصول طرازها الجديد كليًا، BMW iX4، الذي يُنتظر أن يُشعل المنافسة المباشرة مع تسلا وتحديدًا موديل Y في قطاع الكوبيه SUV الكهربائية.

لم تعد هذه السيارة مجرد إضافة اعتيادية للأسطول البافاري، بل هي حجر الزاوية ضمن خطة التحول الطموحة للشركة، مستندة بالكامل على منصة  Neue Klasse .

بي إم دابليو iX4

ومن المتوقع أن تكشف BMW النقاب عن هذا الطراز المنتظر في الربع الأخيرة من عام 2026، لتصبح هذه المركبة هي ثاني سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كوبيه كهربائية بالكامل تخرج من مصانع ميونيخ، لتلحق بشقيقتها الصغرى iX2.

تصميم ومواصفات بي إم دابليو iX4

التصميمات التي ظهرت للنموذج الأولي لـ iX4 خلال الاختبارات الميدانية تشير إلى تحول جذري في لغة التصميم، مبتعدة عن خطوط iX3 التقليدية نحو جمالية أكثر ديناميكية وجرأة. 

ويظهر النموذج التجريبي بهيكل أكثر انسيابية وسقف مائل ينحدر بسرعة نحو الخلف، مما يمنح المركبة مظهرًا رياضيًا بامتياز يعزز من طابعها الكوبيه، هذه الجمالية مدعومة بتفاصيل هوائية دقيقة، تشمل مصابيح خلفية فائقة النحافة، وبجناح خلفي صغير، ولا يقتصر دوره على اللمسة البصرية فحسب، بل يسهم بشكل فعال في تعزيز الأداء الهوائي وتقليل المقاومة.

بي إم دابليو iX4

ومن المتوقع أن تُطلق BMW نسخًا قوية بمحركات كهربائية مزدوجة، توفر نظام دفع كلي  xDrive، وقد تصل قوة هذه النسخ إلى مستويات قوية، تحديدًا في طراز iX3 50 xDrive المتوقع أن تتجاوز قوته 460 حصانًا. 

ولا يستبعد إطلاق نسخ عالية الأداء تحمل شارة M الأسطورية، لتقدم مستويات استثنائية من التسارع والقيادة الرياضية، بالإضافة إلى ذلك، ستتاح خيارات بمحرك واحد لخدمة الدفع الخلفي.

وتؤكد BMW عزمها على تبني أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المقصورة الداخلية، من المتوقع أن تتشابه iX4 داخليًا مع iX3، لكن مع تعزيزات تقنية لافتة.

ويسيطر على المقصورة تصميم رقمي طموح يتميز بشاشة iDrive بانورامية تمتد بشكل كامل من عمود القيادة إلى العمود المقابل، وتُعد الشاشة الوسطية العاملة باللمس والتي يُتوقع أن يبلغ قياسها حوالي 17.9 بوصة، القلب النابض للنظام الترفيهي، حيث تعمل بأحدث إصدار من نظام تشغيل BMWلتعزيز تجربة القيادة.

BMW سيارات BMW سيارات BMW الجديدة BMW iX4 سيارة BMW iX4 بي إم دابليو iX4

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

مباراة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات لا تعرفها من قبل عن الماغنسيوم

باسم يوسف

باسم يوسف يشارك في «تريند الجلابية» احتفالًا بالزي الشعبي المصري

أمال ماهر

أمال ماهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

