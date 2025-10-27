أثناء تجربتها.. لحظة اختراق سيارة M2 بقوة 1100 حصان مصنع BMW

في مشهد لم يسبق له مثيل داخل مصانع السيارات، سمحت بي إم دبليو لسائق الدريفت المحترف إلياس هونتوندجي بإطلاق العنان لقوة سيارة M2 معدلة بقوة 1100 حصان داخل مصنع الشركة في ميونيخ.

كانت النتيجة عرضًا مذهلًا من الدخان والصوت والانزلاقات الحادة، حيث عبرت السيارة أرضية المصنع بسرعة هائلة بين خطوط الإنتاج والروبوتات الباهظة الثمن التي تقدر قيمتها بالملايين.

سيارة BMW معدلة خارقة تتحدى حدود القوة

السيارة المشاركة في العرض لم تكن M2 عادية، بل نسخة Custom M2 خضعت لتعديلات عميقة على محرك S58 الشهير، ليُنتج 1100 حصانًا من القوة و922 رطل-قدم من عزم الدوران.

جعل هذا التعديل الضخم السيارة وحشًا حقيقيًا على العجلات الخلفية، قادرًا على تنفيذ انزلاقات دقيقة وعنيفة في آن واحد، حتى داخل مساحة محدودة مثل قاعات المصنع المغلقة.

يأتي هذا العرض بعد أيام فقط من فيديو استعراضي آخر من فولكس فاجن احتفالًا بتاريخ طراز بولو، حيث قدمت الشركة عرضًا بأسلوب “جيمخانا” لسيارات الرالي WRC وRX1e داخل أحد مصانعها.

لكن بي إم دبليو قررت أن ترد بطريقتها الخاصة، عبر تجربة تجمع بين الجرأة التقنية والدقة الصناعية، لتؤكد من جديد أن الأداء الرياضي جزء لا يتجزأ من هويتها حتى في قلب مصانعها.

ما قامت به بي إم دبليو لم يكن مجرد استعراضٍ للمهارة، بل رسالة رمزية تُبرز الثقة في جودة هندستها وقدرة سياراتها على الأداء في أقسى الظروف.

أن تسمح الشركة بانزلاق سيارة بقوة تفوق الألف حصان على بُعد بوصات من خطوط التجميع والروبوتات، هو استعراض للسيطرة الكاملة — سواء على السيارة أو على بيئة الإنتاج ذاتها.

تعد M2 واحدة من أكثر سيارات بي إم دبليو الرياضية شهرة، لما تجمعه من أداءٍ خام وتصميمٍ مدمج يجعلها المفضلة لدى عشاق الدريفت والسرعة.

ومع هذا التعديل الخارق الذي أوصل قوتها إلى 1100 حصان، أصبحت M2 تجسد أقصى درجات الإبداع الميكانيكي الذي يمكن أن تصل إليه بي إم دبليو.