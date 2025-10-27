قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة العثور على طفل شبرا الخيمة داخل بالوعة صرف صحي
رئيس العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بالدقهلية
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أثناء تجربتها.. لحظة اختراق سيارة M2 بقوة 1100 حصان مصنع BMW

BMW
BMW
عزة عاطف

في مشهد لم يسبق له مثيل داخل مصانع السيارات، سمحت بي إم دبليو لسائق الدريفت المحترف إلياس هونتوندجي بإطلاق العنان لقوة سيارة M2 معدلة بقوة 1100 حصان داخل مصنع الشركة في ميونيخ.

كانت النتيجة عرضًا مذهلًا من الدخان والصوت والانزلاقات الحادة، حيث عبرت السيارة أرضية المصنع بسرعة هائلة بين خطوط الإنتاج والروبوتات الباهظة الثمن التي تقدر قيمتها بالملايين.

سيارة BMW معدلة خارقة تتحدى حدود القوة

السيارة المشاركة في العرض لم تكن M2 عادية، بل نسخة Custom M2 خضعت لتعديلات عميقة على محرك S58 الشهير، ليُنتج 1100 حصانًا من القوة و922 رطل-قدم من عزم الدوران.

جعل هذا التعديل الضخم السيارة وحشًا حقيقيًا على العجلات الخلفية، قادرًا على تنفيذ انزلاقات دقيقة وعنيفة في آن واحد، حتى داخل مساحة محدودة مثل قاعات المصنع المغلقة.

يأتي هذا العرض بعد أيام فقط من فيديو استعراضي آخر من فولكس فاجن احتفالًا بتاريخ طراز بولو، حيث قدمت الشركة عرضًا بأسلوب “جيمخانا” لسيارات الرالي WRC وRX1e داخل أحد مصانعها.

لكن بي إم دبليو قررت أن ترد بطريقتها الخاصة، عبر تجربة تجمع بين الجرأة التقنية والدقة الصناعية، لتؤكد من جديد أن الأداء الرياضي جزء لا يتجزأ من هويتها حتى في قلب مصانعها.

ما قامت به بي إم دبليو لم يكن مجرد استعراضٍ للمهارة، بل رسالة رمزية تُبرز الثقة في جودة هندستها وقدرة سياراتها على الأداء في أقسى الظروف.

أن تسمح الشركة بانزلاق سيارة بقوة تفوق الألف حصان على بُعد بوصات من خطوط التجميع والروبوتات، هو استعراض للسيطرة الكاملة — سواء على السيارة أو على بيئة الإنتاج ذاتها.

تعد M2 واحدة من أكثر سيارات بي إم دبليو الرياضية شهرة، لما تجمعه من أداءٍ خام وتصميمٍ مدمج يجعلها المفضلة لدى عشاق الدريفت والسرعة.

ومع هذا التعديل الخارق الذي أوصل قوتها إلى 1100 حصان، أصبحت M2 تجسد أقصى درجات الإبداع الميكانيكي الذي يمكن أن تصل إليه بي إم دبليو.

بي إم دبليو M2 مصنع BMW فولكس فاجن بولو أخبار السيارات BMW M2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

محمد حمدي

موافقة مبدئية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي

ترشيحاتنا

ترامب وكيم قبل 5 سنوات

مسئولة في سيول: لا يوجد لقاء قريب بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

أرشيفية

برغم سجنه.. محكمة تركية تصدر أمر اعتقال جديد لرئيس بلدية إسطنبول

غزة

حماس: نعمل على استخراج جثامين من 7 إلى 9 أسرى إسرائيليين في غزة

بالصور

أثناء تجربتها.. لحظة اختراق سيارة M2 بقوة 1100 حصان مصنع BMW

BMW
BMW
BMW

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد