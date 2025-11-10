زيكر تكشف النقاب عن X موديل 2026.. بمدى 530 كم

كشفت زيكر الستار عن النسخة المحدثة من سيارتها الكهربائية ذات الحرف X، والتي تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بتصميم يجمع بين الطابع العصري والطابع الرياضي.

القدرات الفنية ومحرك زيكر X

حصلت زيكر X المحدثة على تحسينات واضحة في منظومة القوة، حيث زودت النسخة ذات المحرك الخلفي بقوة أكبر تصل إلى 335 حصانًا بدلًا من 315 حصانًا في الطراز السابق.

أما النسخة ثنائية المحركات التي تعرف باسم بيرفورمانس، فأصبحت تولد قوة 489 حصانًا مقارنة بـ 422 حصانًا في الإصدار القديم، ما انعكس على زمن التسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة ليصبح 3.69 ثانية فقط بعد أن كان 3.8 ثانية.

مدى كهربائي أطول وخيارات البطاريات

أحد أبرز التغييرات في زيكر X الجديدة جاء في منظومة البطاريات التي أصبحت متوفرة بخيارين، النسخة الأولى تعتمد على بطارية بسعة 61 كيلوواط ساعة تمكن السيارة ذات المحرك الواحد من قطع مسافة تصل إلى 530 كيلومترًا في الشحنة الواحدة بدلًا من 440 كيلومترًا سابقًا.

أما النسخة الأقوى المزودة بمحركين، فتأتي ببطارية من CATL بسعة 66 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى يصل إلى 512 كيلومترًا مقارنة بـ 425 كيلومترًا في الجيل السابق، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة الطاقة وإدارة الاستهلاك.

مقصورة داخلية بتقنيات متقدمة

حصلت المقصورة الداخلية على شاحن لاسلكي سريع بقدرة 50 وات، عجلة قيادة متعددة المهام، ثلاجة صغيرة يمكنها الوصول إلى درجة حرارة منخفضة تصل إلى 6 درجات تحت الصفر، شاشة مركزية جديدة مقاس 14.6 بوصة، وسقف بانورامي، إضاءة محيطة، مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء.

تصميم وملامح زيكر X

حافظت زيكر X على ملامح التصميم الذي يميزها ضمن فئتها، إذ لم تطرأ تغييرات كبيرة على شكل الإضاءة الأمامية أو تصميم الصدامين الأمامي والخلفي أو المقابض المتحركة للأبواب.

التحديث الملفت في هذه السيارة، هو عجلات رياضية جديدة بقياسات تصل إلى 20 بوصة، وخيار لون جديد للمكابح يمكن تخصيصه، بالإضافة إلى طلاء خارجي جديد باللون الأخضر المطفي، مع الملامح الأمامية الحادة التي تتسم بالشراسة، والجانب العصري للتصميم.