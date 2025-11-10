قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا تنتحل صوتا ليس لك.. القانون يحذر من المساس بنزاهة التصويت بانتخابات النواب 2025
دعاء دوام النعمة.. كلمات مستجابة من سُنة النبي
اليوم.. محاكمة المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى المحور
زيكر تكشف النقاب عن X موديل 2026.. بمدى 530 كم
الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استثنائية وسط تفاؤل حذر بقرب إنهاء أطول إغلاق حكومي
خبير مصرفي: الاحتياطي النقدي في مصر وصل إلى 50 مليار دولار بعد أن كان 16 في 2014
الصلاة على النبي.. أفضل 3 صيغ تفتح لك أبواب الخير
التابوت الفضي للملك بسوسنس الأول يجذب زوار المتحف المصري بالتحرير
كوريا الشمالية تتوعد واشنطن بخطوات هجومية بعد محادثات أمنية مع سيول
وزير الزراعة عن انتشار الحمى القلاعية: الخسائر طفيفة.. وتوفير 8 ملايين جرعة لقاح
بي إم دابليو تستعد لاطلاق iX4 الجديدة.. هل تنافس TESLA؟
زيكر تكشف النقاب عن X موديل 2026.. بمدى 530 كم

زيكر X
زيكر X
صبري طلبه

كشفت زيكر الستار عن النسخة المحدثة من سيارتها الكهربائية ذات الحرف  X، والتي تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بتصميم يجمع بين الطابع العصري والطابع الرياضي.

القدرات الفنية ومحرك زيكر X 

حصلت زيكر X المحدثة على تحسينات واضحة في منظومة القوة، حيث زودت النسخة ذات المحرك الخلفي بقوة أكبر تصل إلى 335 حصانًا بدلًا من 315 حصانًا في الطراز السابق. 

زيكر X 

أما النسخة ثنائية المحركات التي تعرف باسم بيرفورمانس، فأصبحت تولد قوة 489 حصانًا مقارنة بـ 422 حصانًا في الإصدار القديم، ما انعكس على زمن التسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة ليصبح 3.69 ثانية فقط بعد أن كان 3.8 ثانية.

مدى كهربائي أطول وخيارات البطاريات

أحد أبرز التغييرات في زيكر X الجديدة جاء في منظومة البطاريات التي أصبحت متوفرة بخيارين، النسخة الأولى تعتمد على بطارية بسعة 61 كيلوواط ساعة تمكن السيارة ذات المحرك الواحد من قطع مسافة تصل إلى 530 كيلومترًا في الشحنة الواحدة بدلًا من 440 كيلومترًا سابقًا. 

زيكر X 

أما النسخة الأقوى المزودة بمحركين، فتأتي ببطارية من CATL بسعة 66 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى يصل إلى 512 كيلومترًا مقارنة بـ 425 كيلومترًا في الجيل السابق، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة الطاقة وإدارة الاستهلاك.

مقصورة داخلية بتقنيات متقدمة 

حصلت المقصورة الداخلية على شاحن لاسلكي سريع بقدرة 50 وات، عجلة قيادة متعددة المهام، ثلاجة صغيرة يمكنها الوصول إلى درجة حرارة منخفضة تصل إلى 6 درجات تحت الصفر، شاشة مركزية جديدة مقاس 14.6 بوصة، وسقف بانورامي، إضاءة محيطة، مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء.

زيكر X 

تصميم وملامح زيكر X

حافظت زيكر X على ملامح التصميم الذي يميزها ضمن فئتها، إذ لم تطرأ تغييرات كبيرة على شكل الإضاءة الأمامية أو تصميم الصدامين الأمامي والخلفي أو المقابض المتحركة للأبواب.

التحديث الملفت في هذه السيارة، هو عجلات رياضية جديدة بقياسات تصل إلى 20 بوصة، وخيار لون جديد للمكابح يمكن تخصيصه، بالإضافة إلى طلاء خارجي جديد باللون الأخضر المطفي، مع الملامح الأمامية الحادة التي تتسم بالشراسة، والجانب العصري للتصميم.

زيكر زيكر X مواصفات زيكر X سيارة زيكر X السيارة زيكر X

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
شبيه جعفر العمدة
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

