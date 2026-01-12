إشادة وتوجيهات أبوية من الأنبا يوأنس مطران أسيوط بخدمات مارمرقس | صور

قام نيافة الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، بمتابعة وافتقاد تشغيل مطعم وكافتيريا وكانتين مارمرقس، وذلك في إطار حرص نيافته على متابعة الخدمات المقدمة داخل الإيبارشية والاطمئنان على حسن سير العمل بها.

جولة رعوية بأسيوط

وأشاد بمستوى الأداء والتنظيم داخل المكان، مثمنًا الجهود المبذولة من القائمين على الخدمة، ومؤكدًا أهمية الاستمرار في تقديم خدمة لائقة تليق باسم الكنيسة وتخدم جميع المترددين عليها.

كما أوصى نيافته بالالتزام بأن تكون الأسعار كما هو متبع في باقي الأماكن التابعة للإيبارشية، سواء بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل أو بكنيسة مارجرجس، تحقيقًا لمبدأ المساواة وتخفيفًا عن كاهل أبناء الإيبارشية.

وأكد نيافته في ختام الزيارة على ضرورة الاهتمام الدائم بجودة الخدمة والنظافة وحسن المعاملة، مشددًا على أن هذه الخدمات تُعد جزءًا من الدور الرعوي والاجتماعي الذي تقوم به الإيبارشية لخدمة أبنائها.